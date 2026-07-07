Málaga avanza en su nueva ordenanza para la EMT: subirá el billete de autobús y se endurecen las normas a bordo

Un grupo de personas espera la llegada de uno de los autobuses de la EMT de Málaga. EEM

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga actualiza la ordenanza de la EMT, subiendo el billete sencillo a 1,50 € y el trayecto al aeropuerto a 4,00 €. Se mantienen abonos reducidos y gratuitos para mayores, personas con discapacidad, jóvenes y estudiantes, ligados a condiciones de edad, ingresos y empadronamiento. La nueva normativa endurece las normas a bordo: prohíbe fumar y vapear, restringe el acceso de patinetes y bicis eléctricas a modelos plegables y limita el transporte de mascotas. El acceso a carritos gemelares se permite solo si no invaden el pasillo, y viajar sin billete conllevará sanciones y posible expulsión del autobús.

El Ayuntamiento de Málaga sigue avanzando en la aprobación final de la nueva normativa que regulará el transporte colectivo en la ciudad.

Publicada este martes 7 de julio de 2026 en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) , la ordenanza reconfigura las bases del servicio prestado por la Empresa Malagueña de Transportes e introduce una actualización completa en su cuadro de tarifas.

Aunque el documento se encuentra en fase de aprobación inicial y no surtirá efectos de manera inmediata, la normativa ya dibuja el mapa económico y de convivencia que afrontarán los ciudadanos a corto plazo a bordo del autobús.

La propuesta, coordinada por el Área de Movilidad , redefine los precios del transporte público bajo la naturaleza jurídica de prestaciones patrimoniales públicas no tributarias.

El ajuste económico más visible para el usuario general se refleja en el billete sencillo y en los títulos multiviaje. El billete ordinario pasará a costar 1,50 € (con IVA incluido) , mientras que el trayecto hacia el aeropuerto a través de la Línea A se situará en los 4,00 €.

A continuación, se detalla el desglose completo del nuevo cuadro tarifario oficial aprobado por el Pleno municipal:

Títulos de Viaje Precio Final (Con IVA) Billete Ordinario 1,50 € Tarjeta Trasbordo (10 viajes) 8,40 € Tarjeta Mensual (viajes ilimitados) 39,95 € Tarjeta Joven (viajes ilimitados 1 mes) 27,00 € Tarjeta Estudiante (viajes ilimitados 1 mes) 27,00 € Tarjeta Oro 27 (viajes ilimitados 1 mes) 27,00 € Tarjeta Oro 10 (viajes ilimitados 1 mes) 9,95 € Tarjeta Oro Gratuita 0,00 € Billete Línea A (Aeropuerto) 4,00 € Tarjeta Anual de Transporte 290,00 € Tarjeta Anual Familiar (1 hijo gratis hasta 12 años) 0,00 €

Bonificaciones bajo la lupa

A pesar del incremento en los billetes estándar , el Ayuntamiento mantiene una red de abonos reducidos y gratuitos, aunque vinculados a requisitos estrictos de edad, nivel de ingresos y arraigo municipal:

La Gama Oro para mayores y personas con discapacidad está destinada a jubilados mayores de 65 años, personas con incapacidad permanente absoluta o personas mayores de 18 años con una discapacidad reconocida igual o superior al 65%.

Su precio mensual se divide según los ingresos brutos del beneficiario:

Tarjeta Oro Gratuita (0,00 €): Para pensiones de hasta 1.025 € mensuales (o hasta 2.050 € conjuntas en el caso de matrimonios).

Tarjeta Oro 10 (9,95 €): Para pensiones situadas entre los 1.025 € y los 1.445 € mensuales.

Tarjeta Oro 27 (27,00 €): Para quienes perciban pensiones superiores a los 1.445 € mensuales.

Jóvenes y Estudiantes (27,00 €/mes): El tramo joven (16 a 25 años inclusive) exige haber nacido, estar empadronado o estudiar en un centro del municipio de Málaga. El tramo estudiante (3 a 15 años) se limita a quienes cursen estudios en la localidad.

La Tarjeta Anual Familiar (gratuita para un hijo de hasta 12 años inclusive) requerirá que ambos miembros de la unidad familiar dispongan del abono anual y estén empadronados en Málaga capital.

En el caso de las familias monoparentales, se exime de este doble requisito y bastará con un único abono anual de transporte.

Próximos pasos

Es crucial matizar que el texto actual corresponde a la aprobación inicial dictaminada por el Pleno municipal el pasado 28 de mayo de 2026. Con esta inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, se abre formalmente el periodo de información pública y audiencia.

Durante este plazo legal, los ciudadanos, colectivos y partidos de la oposición podrán presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas.

Tal y como recoge la Disposición final única, la ordenanza y sus nuevos precios no se aplicarán de inmediato en las calles de Málaga, sino una vez que transcurra por completo el periodo reglamentario posterior a su resolución definitiva y publicación oficial final.

Reglas de convivencia a bordo

Málaga aprovecha este paso adelante en su movilidad para actualizar de manera integral los deberes de los usuarios del autobús. Paralelamente a la subida de tarifas , la nueva ordenanza introduce normas estrictas destinadas a regular el comportamiento en el interior de los vehículos: