Nuevo incidente con arma blanca en Málaga: rajan la cara a un hombre de 45 años en Cristo de la Epidemia

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre de 45 años fue hospitalizado en Málaga tras ser agredido con un arma blanca en la calle Cristo de la Epidemia. El presunto agresor, que ya había protagonizado otros incidentes en la zona, se dio a la fuga tras el ataque. Minutos después, otro apuñalamiento ocurrió en la calle Santa Marta, donde un joven de 28 años asestó seis puñaladas a un hombre de 36 años para robarle. La madre de la segunda víctima también resultó herida al intentar socorrer a su hijo y la Policía Nacional detuvo al presunto agresor poco después.

Nuevo incidente con armas blancas en la ciudad de Málaga. Un hombre de 45 años tuvo que ser hospitalizado el pasado 24 de junio después de que le rajaran la cara mientras se encontraba sentado en un banco de la calle Cristo de la Epidemia.

El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibió una llamada sobre las 23.57 horas alertando de la presencia de un varón herido en la citada vía de Málaga capital. El autor, siempre según el relato de los testigos, se dieron a la fuga y no consta hasta el momento que haya detenciones.

El herido fue trasladado al Hospital Regional de Málaga y se activó el protocolo judicial pertinente, quedando la investigación en manos de la Policía Nacional, que se trasladó a la zona con rapidez junto a los servicios sanitarios.

Varios testigos han asegurado que el autor de los hechos ya habría estado produciendo incidentes en la zona previamente, llegando a intentar robar a una pareja a la que, presuntamente, también agredió, aunque no de gravedad.

A todo ello hay que sumar que se da la circunstancia que minutos después, a las 00.40 horas, el 112 también recibía otra llamada que hablaba de un apuñalamiento, esta vez con unas tijeras, en la calle Santa Marta de Málaga capital, en el distrito Cruz de Humilladero.

La Policía Nacional detuvo a un joven de 28 años por asestar al menos seis puñaladas a la víctima, de 36 años.

Su objetivo, apuntan fuentes policiales, era robarle todo lo que llevaba: un móvil y 70 euros. La víctima, de 36 años, no corre peligro y su madre, cuando intentó socorrerle, también sufrió una herida en el brazo derecho causada por el presunto autor con las mencionadas tijeras.

Otras fuentes han explicado que detrás podría haber un conflicto relacionado con las drogas tras el apuñalamiento. La víctima podría haber engañado al autor, lo que provocó su violenta reacción. Sin embargo, este extremo no ha sido confirmado por fuentes oficiales.

Hasta el lugar se desplazaron la Policía Local, la Policía Nacional y los servicios sanitarios del 061, que asistieron al herido por al menos seis puñaladas en la zona costal izquierda y a la madre por un corte en el brazo al intentar socorrer al hijo.

Los servicios sanitarios trasladaron al hombre al Hospital Universitario Virgen de la Victoria y, aunque el presunto autor huyó en un patinete, la Policía lo detuvo poco después.

En la intervención policial participaron agentes de la Policía Local y la Policía Nacional, pero han sido estos últimos los que se han hecho cargo de las investigaciones.