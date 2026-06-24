Últimas horas para optar a 91 viviendas de alquiler asequible de Lagoom Living en el Distrito Universidad de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA El plazo para inscribirse y optar a una de las 91 viviendas de alquiler asequible de Lagoom Living en el Distrito Universidad de Málaga concluye el viernes 26 de junio. La promoción, ubicada en la parcela R15, ofrece viviendas de dos dormitorios con unos 70 m² útiles, cinco de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida e incluyen plaza de garaje y trastero. El conjunto residencial cuenta con piscina, zonas ajardinadas, juegos infantiles, gimnasio exterior, locales comerciales y plazas de aparcamiento adicionales. La iniciativa es fruto de la colaboración público-privada con apoyo de fondos europeos Next Generation, y el proceso de adjudicación lo gestiona el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV).

La promotora Lagoom Living ha recordado que el próximo viernes 26 de junio concluye el plazo de inscripción para optar a una de las 91 viviendas en régimen de alquiler asequible correspondientes a la segunda fase de la parcela R15 del desarrollo residencial Distrito Universidad, en Málaga.

El proyecto forma parte de una actuación global que contempla 530 viviendas destinadas a alquiler asequible en la capital malagueña, consolidándose como uno de los mayores desarrollos de vivienda protegida en alquiler de Andalucía y uno de los referentes nacionales en colaboración público-privada para facilitar el acceso a la vivienda.

La primera fase del proyecto, correspondiente a la parcela R3 y lanzada el pasado mes de marzo, registró una elevada demanda con más de 7.000 solicitudes, lo que refleja el interés generado por este modelo residencial en la ciudad.

La nueva promoción, R15, está compuesta por 91 viviendas de dos dormitorios con una superficie útil aproximada de 70 metros cuadrados. Cinco de ellas están adaptadas para personas con movilidad reducida e incluyen, además, plaza de garaje y trastero vinculados.

El conjunto residencial dispone también de piscina, zonas ajardinadas, juegos infantiles, gimnasio exterior, siete locales comerciales y plazas de aparcamiento adicionales, configurando un entorno orientado a la calidad de vida.

La iniciativa se desarrolla en el marco de una colaboración público-privada en la que participan el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, con financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a través de fondos europeos Next Generation, dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El proceso de adjudicación se realiza en coordinación con el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), encargado de gestionar las inscripciones, elaborar los listados y coordinar el sistema de sorteo y el periodo de alegaciones. Entre los requisitos figuran la inscripción en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Málaga, un mínimo de un año de empadronamiento en la ciudad y el cumplimiento de los límites económicos establecidos.

Además, el proyecto incorpora una colaboración con IKEA Málaga, que permitirá a los futuros adjudicatarios acceder a condiciones preferentes para el equipamiento de sus viviendas, reforzando así el enfoque del proyecto hacia un acceso más integral al hogar.