Málaga abre la carrera por la última gran joya de La Térmica: un hotel de 12 plantas frente al mar por 40 millones

Infografía de la operación urbanística en los suelos de La Térmica, en Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga subasta una parcela en La Térmica para construir un hotel de 12 plantas frente al mar, con un precio de salida de 40,7 millones de euros. El adjudicatario deberá levantar un hotel de al menos 5 estrellas y podrá destinar 4.737,74 metros cuadrados a uso comercial en las plantas bajas. El comprador tendrá la obligación de urbanizar y mantener los espacios públicos colindantes y costear centros de transformación eléctrica dentro del edificio. El suministro eléctrico definitivo del hotel dependerá del desmantelamiento de la subestación San Sebastián y la entrada en servicio de una nueva planta energética, prevista para finales de 2028.

Málaga pone en marcha la cuenta atrás para vender al mejor postor una de las más codiciadas parcelas hoteleras de la capital de la Costa del Sol.

Tras dar luz verde al procedimiento el pasado viernes, la Gerencia de Urbanismo ha activado este lunes la subasta pública de parte del pastel inmobiliario que tiene en el estratégico sector de La Térmica, en la parte final del litoral oeste.

La previsión es que la pugna por hacerse con este solar sea importante, lo que incrementará el ingreso final. El precio de partida fijado por el Ayuntamiento es de 40,7 millones de euros (IVA incluido).

Las firmas interesadas tienen hasta el 23 de julio próximo para presentar sus ofertas.

El adjudicatario final estará obligado a levantar un hotel de una categoría mínima 5 estrellas, de acuerdo con el planeamiento municipal.

Conforme al Plan Especial de Reforma Interior (PERI) aprobado para el sector, el comprador podrá levantar un edificio con una altura máxima de planta baja más 11 plantas (PB+11), con un techo máximo edificable de 16.287,74 metros cuadrados.

Atendiendo al pliego de condiciones que rige este concurso, del volumen edificatorio máximo, el uso hotelero absorberá 11.550 metros de techo, mientras que los restantes 4.737,74 metros se asignan a uso comercial, que quedará "confinado" a la planta baja, la entreplanta y la planta primera.

Otro detalle relevante es que el informe técnico de Urbanismo introduce salvaguardas comerciales "contundentes". En este sentido, queda excluida la posibilidad de implantar “grandes superficies minoristas”, debiendo destinarse al menos un 10% del techo edificable de los locales a almacén.

Obligaciones

Por otro lado, el adjudicatario no solo deberá hacer frente al desembolso de la puja, sino que asumirá de forma obligatoria una serie de cargas e infraestructuras del sector.

En este sentido, tendrá el deber de urbanizar el pavimento, acerado y espacios públicos que se superponen verticalmente con su parcela privada, asumiendo el mantenimiento y la conservación de esos espacios.

Otra exigencia es que deberá incluir en el proyecto de edificación, y costear simultáneamente a las obras, los centros de transformación eléctrica números 8 (2x630 kVA) y 9 (1x630 kVA) dentro del propio edificio.

El documento técnico añade una advertencia crucial para el plan de negocio de los fondos e inversores interesados en relación con las obras de urbanización (se prevé su finalización para septiembre de 2027) y el suministro eléctrico.

Aunque el avance de los trabajos de la Fase 1 de urbanización (donde se integra el hotel) marcha al 43,35%, el suministro eléctrico definitivo depende por completo del desmantelamiento de la actual Subestación San Sebastián y de la entrada en servicio de una nueva planta energética.

Urbanismo apunta en el pliego que que no se concederá ninguna licencia de primera ocupación hasta que la nueva infraestructura de Endesa esté operativa. Inicialmente se manejaba mayo de 2028 como fecha de activación de la subestación, pero la Administración municipal reconoce un retraso acumulado de al menos 6 meses.