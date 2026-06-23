La Feria de Málaga se renueva: nuevos horarios, más control en las casetas y cambios en el paseo de caballos

Una panda de Verdiales en la Feria de Málaga. Jorge Zapata (EFE)

Las claves

Las claves Generado con IA La Feria de Málaga actualiza su normativa con nuevos horarios de apertura y cierre unificados para todas las casetas. Se refuerza el control de acceso a menores, especialmente en la zona de juventud, y se permite a las casetas familiares admitir menores acompañados. El paseo de caballos incorpora medidas para mejorar la seguridad y bienestar animal, prohibiendo el alquiler de caballos en el recinto. El régimen sancionador se modifica, permitiendo el cierre temporal de casetas por infracciones graves y eliminando la pérdida del derecho de uso de casetas como sanción.

La Feria de Málaga se renueva: cambios en casetas, horarios, sanciones y control de acceso a menores

La Feria de Málaga afronta una actualización relevante de su normativa. La Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto de modificación de la ordenanza municipal que regula el funcionamiento del evento, con el objetivo de mejorar la organización, simplificar trámites administrativos y reforzar aspectos de seguridad, convivencia y bienestar animal.

El texto deberá ahora pasar por el Pleno municipal para su aprobación inicial, y posteriormente completarse el trámite administrativo antes de su entrada en vigor, que podría aplicarse ya en la próxima edición o quedar pospuesta a la Feria de 2027, en función de los plazos.

La revisión afecta a múltiples áreas del funcionamiento de la Feria, desde la gestión de las casetas hasta el paseo de caballos o el régimen sancionador, incorporando ajustes técnicos y nuevas medidas de control.

Uno de los ejes principales de la reforma es la modernización del procedimiento administrativo. A partir de ahora, la solicitud de casetas deberá realizarse de forma obligatoria a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.

Además, se clarifica la separación entre el proceso de adjudicación de casetas y el inicio efectivo de la actividad, con el objetivo de evitar duplicidades y agilizar la gestión.

También se introducen cambios en la documentación exigida, reduciendo cargas administrativas en determinados supuestos, como cuando no haya modificaciones respecto al proyecto técnico del año anterior.

Nuevos horarios y ajustes en las casetas

La ordenanza mantiene las condiciones de funcionamiento de las casetas familiares, que deberán ofrecer servicio de comida hasta la 01:00 horas y reservar al menos la mitad del espacio a mesas y sillas tradicionales.

Como novedad, se permite retirar parte del mobiliario a partir de las 02:00 horas, una medida que busca flexibilizar el uso del espacio en las últimas horas de actividad.

Las casetas deben abrir entre las 12:30 y 14:00 horas (16:00 horas en casetas de Zona de la Juventud) y finalizar su actividad como máximo a las 06:00 horas, unificando así el cierre para todos los recintos.

Además, la Feria del Centro queda estrictamente delimitada al ámbito del PEPRI vigente, reforzando la ordenación del espacio urbano.

La normativa mantiene la prohibición de acceso a menores de 16 años en la zona de juventud, aunque los titulares de casetas podrán elevar la restricción hasta los 18 años bajo determinadas condiciones.

En las casetas familiares, se permite el acceso de menores de 16 años siempre que vayan acompañados, si así lo establece el adjudicatario.

También se actualizan las obligaciones en materia de seguridad privada y control de accesos, en línea con la normativa autonómica.

Paseo de caballos

Uno de los apartados con mayor carga simbólica es el paseo de caballos. La nueva ordenanza introduce medidas específicas para reforzar la seguridad y el bienestar de los animales.

Entre ellas, se prohíbe expresamente el alquiler de caballos de silla o enganches en el recinto y su entorno. Además, se otorga a la autoridad la potestad de ordenar el desalojo inmediato del paseo por motivos de urgencia.

El régimen sancionador también se reordena. Las infracciones se clasifican de nuevo en leves, graves y muy graves, ajustando su tipificación a las modificaciones del texto.

Se refuerzan las medidas cautelares, permitiendo el cierre temporal de casetas durante 24 o 48 horas en casos graves como venta de alcohol a menores, tráfico de estupefacientes o exceso de aforo.

Como cambio relevante, se suprime la sanción que implicaba la pérdida del derecho de uso de casetas.