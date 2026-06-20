La original marcha con la que Málaga ha homenajeado a Chiquito de la Calzada: "¿Te das cuen?"

Las claves

Las claves Generado con IA Decenas de malagueños han rendido homenaje a Chiquito de la Calzada con una original marcha por las calles de Málaga. Los participantes llevaron caretas, camisetas personalizadas y elementos característicos del humorista, como calvas postizas y corbatas llamativas. La marcha, organizada por el colectivo artístico And The, buscó ser una intervención urbana divertida y abierta a la ciudadanía. El evento recorrió el centro histórico hasta la plaza de la Constitución, acompañado de risas, cánticos y música en el llamado yellow day.

Chiquito de la Calzada, allá donde esté, ha debido pasarlo en grande este sábado al volver a recorrer las calles de Málaga capital este sábado de la mano de decenas de malagueños que han decidido rendirle homenaje.

Máscara en mano de Chiquito, camisetas personalizadas y las frases “no puedorrr, no puedorrr” o ”¿Te das cuen?” han sido los protagonistas de la propuesta bautizada Marcha Cofrade.

Detrás de este encuentro está el colectivo artístico And The, cuyo objetivo desde el principio ha sido organizar una intervención urbana abierta a la ciudadanía para rendir homenaje a Chiquito de la Calzada desde una perspectiva divertida y representativa.

La propuesta estaba abierta para todos y así se ha visto reflejado entre los asistentes. Nadie ha querido perderse este encuentro tan original.

Desde niños, pasando por grupos de amigos vestidos con la camiseta del Málaga CF, preparados para ver la final del playoff, hasta amigas de toda la vida que en el momento que conocieron esta propuesta decidieron “liarse” unas a otras para acudir.

Ese es el caso de Nancy y Rafi, dos malagueñas que con su careta de Chiquito de la Calzada han atendido a este periódico. Han asegurado que siempre han admirado al humorista y querían tener un recuerdo más de él.

La marcha ha partido desde la Casa Amarilla y ha recorrido la ciudad en forma de comitiva colectiva hasta llegar a la plaza de la Constitución.

Los participantes han ido todos con una careta de Chiquito y vestidos con elementos característicos del universo “chiquitano” como calvas postizas, corbatas llamativas o patillas exageradas.

Además, ninguno ha dudado en adoptar una actitud corporal inspirada en su singular forma de moverse y expresarse.

Una asistente a la 'Marcha Cobarde'. Paula Tejada

Su objetivo era hacer ruido, salir a la calle, invitar a los malagueños a unirse y crear una experiencia diferente.

Y así ha sido. Entre risas, cánticos, aplausos y música han dejado atrás el barrio de la Trinidad y han recorrido el casco histórico de la capital hasta la plaza de la Constitución.

La cita ha coincidido con el denominado yellow day, considerado popularmente como el día más feliz del año.