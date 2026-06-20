De barrios de pescadores a zonas premium: El Palo y Pedregalejo disparan el precio de la vivienda en Málaga

La tendencia alcista es generalizada: incluso los barrios históricamente más asequibles, como Campanillas y Mangas Verdes-Las Flores, registran incrementos cercanos al 30%.

Las zonas con precios más elevados siguen siendo Malagueta-Monte Sancha y el Paseo Marítimo Oeste-Pacífico, superando los 7.400 euros por metro cuadrado.

El encarecimiento de la vivienda se extiende por toda Málaga capital, con incrementos superiores al 30% en barrios como Martiricos-La Roca y Campanillas.

El Palo y Pedregalejo, antiguos barrios de pescadores, han experimentado subidas de hasta el 32,1% en el precio de la vivienda usada, alcanzando los 4.481 y 4.958 euros por metro cuadrado respectivamente.

El mercado de la vivienda en Málaga capital mantiene una tendencia claramente alcista y prácticamente generalizada en todos los barrios, con subidas de dos dígitos en buena parte del mapa urbano y especial intensidad en zonas del litoral este, históricamente vinculadas a antiguos barrios de pescadores como El Palo y Pedregalejo.

Según los últimos datos de vivienda usada, El Palo se sitúa en 4.481 euros por metro cuadrado tras registrar un incremento interanual del 32,1%, una de las subidas más elevadas de toda la ciudad. Pedregalejo – Morlaco alcanza los 4.958 euros por metro cuadrado, con un aumento del 18,1%, consolidándose como una de las áreas residenciales más cotizadas del frente litoral.

Ambos barrios, tradicionalmente asociados a la pesca, la vida de barrio y un desarrollo urbano más modesto que otras zonas del litoral malagueño, han experimentado en los últimos años una profunda transformación. Su ubicación junto al mar, el atractivo residencial y la limitada oferta de vivienda han impulsado una fuerte presión compradora que los sitúa hoy entre los enclaves más dinámicos del mercado.

El comportamiento del litoral este se inserta en una dinámica más amplia de encarecimiento que afecta a prácticamente toda la capital.

El análisis de 45 barrios muestra subidas generalizadas, con numerosos incrementos superiores al 20% y varios casos que superan el 30%, como Martiricos-La Roca (+34,5%), Campanillas (+31,1%), Mangas Verdes-Las Flores (+29,4%) o Huerta Nueva-Jardín de Málaga (+29,0%). También destacan Los Castillejos-La Trinidad (+28,9%) o Los Guindos-Parque Mediterráneo (+27,7%).

Este comportamiento confirma que la presión no se limita a las zonas más céntricas o de mayor valor consolidado, sino que se extiende tanto a barrios intermedios como a áreas tradicionalmente más asequibles.

En paralelo, los precios más elevados siguen concentrados en el eje centro-litoral, donde se mantienen los máximos del mercado.

La Malagueta-Monte Sancha lidera con 7.468 euros por metro cuadrado, seguida del Paseo Marítimo Oeste-Pacífico con 7.424 euros y el Centro Histórico con 5.948 euros por metro cuadrado.

También destacan el Ensanche Centro-Soho (5.718 euros/m²) y zonas consolidadas del este como Limonar (4.979 euros/m²) o Cerrado de Calderón-Hacienda Paredes (4.336 euros/m²).

Sin embargo, el mayor dinamismo ya no se concentra exclusivamente en estos enclaves de alto nivel, sino que se reparte de forma más homogénea por toda la ciudad, reduciendo las diferencias entre zonas.

En este contexto, incluso los barrios del interior, tradicionalmente considerados los más asequibles de la capital, están experimentando fuertes incrementos.

Campanillas se sitúa en 2.839 euros por metro cuadrado con una subida del 31,1%, Ciudad Jardín en torno a 2.605 euros/m², y Mangas Verdes-Las Flores en 2.587 euros/m² tras casi un 30% de incremento. Zonas como Portada Alta o el entorno de la carretera de Cártama se mueven también en niveles cercanos o superiores a los 2.800 euros/m².

El resultado es un mercado cada vez más tensionado y homogéneo en su tendencia, donde incluso los barrios con precios históricamente más bajos muestran incrementos significativos. La distancia entre el segmento más caro y el más económico de la ciudad se amplía en términos absolutos, pero se reduce en términos relativos de accesibilidad, al encarecerse prácticamente todas las zonas al mismo tiempo.