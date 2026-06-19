Renfe invertirá 1,74 millones en una nueva nave de lavado y mantenimiento de trenes en Málaga

Zona donde se plantea la nueva nave de lavado y soplado.

Las claves

Las claves Generado con IA Renfe invertirá 1,74 millones de euros en una nueva nave de lavado y mantenimiento en la base de Guadalhorce, Málaga. La instalación, de 2.250 metros cuadrados, contará con áreas diferenciadas para el lavado y el soplado de trenes, bogies y equipos. El proyecto incluye sistemas de tratamiento de aguas residuales y descontaminación de suelos para mejorar la sostenibilidad ambiental. La obra se realizará en dos fases para minimizar el impacto sobre la operativa diaria, con traslado progresivo de la actividad y renovación de las vías afectadas.

A falta de inversiones que permitan corregir las evidentes taras que viene padeciendo en los últimos años el sistema ferroviario de Málaga, con numerosas incidencias en las infraestructuras y el material móvil, Renfe pone en marcha la construcción de una nueva nave de lavado y soplado en la base de mantenimiento integral que tiene en el polígono Guadalhorce.

Con este objetivo, la compañía acaba de sacar a licitación el proyecto y las obras para construir estas nuevas instalaciones. Una actuación valorada en 1,74 millones de euros (IVA incluido) y con un plazo de ejecución de ocho meses. Las empresas interesadas tienen hasta el 16 de julio para presentar sus ofertas.

La intervención responde a una necesidad histórica de este centro de trabajo. Actualmente, gran parte de las labores de lavado de vehículos ferroviarios, bogies, compresores y equipos de aire acondicionado se realizan al aire libre, en la parte trasera del complejo, sobre las vías 19 y 20.

Esta situación provoca limitaciones operativas, acumulación de trabajo y expone a los trabajadores a las inclemencias meteorológicas.

A ello se suma otro problema de fondo: las deficiencias en la recogida y evacuación de las aguas residuales derivadas de estas tareas.

Según la documentación técnica del proyecto, las condiciones actuales han provocado una acumulación de suciedad sobre las soleras de hormigón y existen indicios que apuntan a una posible contaminación del suelo en la zona afectada.

Una instalación de 2.250 metros

La actuación ocupará una superficie aproximada de 2.250 metros cuadrados en la parte posterior de la base ferroviaria, afectando a las actuales vías 15 a 20.

La instalación contará con dos áreas diferenciadas. Por un lado, una nave de lavado con dos vías especializadas, una destinada a bogies y otra para coches ferroviarios y bajos de trenes. Por otro, una nave independiente de soplado equipada con sistemas de aspiración y filtrado que permitirán mejorar la calidad del aire durante los trabajos de limpieza.

Entre las mejoras previstas destacan la instalación de sistemas de lavado a presión con agua caliente, redes específicas de recogida y tratamiento de aguas industriales, iluminación natural mediante lucernarios y nuevos accesos ferroviarios conectados al carro transbordador de la base.

Tratamiento de aguas y descontaminación

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es su componente ambiental. Antes de iniciar las obras será necesario realizar estudios geotécnicos, topográficos y de contaminación de suelos para determinar el alcance de posibles afecciones.

Además, la nueva nave incorporará un sistema específico de tratamiento de aguas procedentes de las labores de lavado. Estas aguas pasarán por procesos de separación de sólidos, grasas y detergentes antes de ser vertidas a la red de saneamiento de la instalación.

La actuación también prevé la descontaminación de los terrenos actualmente ocupados por las instalaciones de lavado una vez que la actividad sea trasladada a la nueva nave.

Renfe ha diseñado la actuación en dos fases para minimizar el impacto sobre la operativa diaria de la base.

En una primera etapa se construirá la nueva nave sobre el espacio que ocupan actualmente las vías 15, 16, 17 y 18, manteniendo en funcionamiento las instalaciones de lavado y soplado existentes. Una vez finalizada y puesta en servicio la nueva infraestructura, se procederá al traslado de la actividad.

La segunda fase permitirá demoler las instalaciones actuales situadas en las vías 19 y 20, descontaminar los terrenos si fuera necesario y reponer completamente estas vías con nuevas plataformas ferroviarias integradas en el conjunto renovado.