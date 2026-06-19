La gran reforma del paseo marítimo de Pedregalejo se prolonga hasta finales de 2026

La remodelación reorganizará terrazas y zonas verdes, mantendrá plazas de aparcamiento para residentes y creará espacios polivalentes y más accesibles.

Las obras se desarrollan en dos fases e incluyen la instalación de pérgolas, nuevos bancos, uniformización del pavimento y una nueva estación de bombeo de aguas residuales.

El proyecto cuenta con una inversión de 5,7 millones de euros e incluye ampliación de zonas peatonales, mejora de accesos y renovación de infraestructuras.

La reforma del paseo marítimo de Pedregalejo en Málaga se retrasará hasta finales de 2026 debido a la actividad hostelera de la zona.

Las obras de remodelación del paseo marítimo de Pedregalejo, uno de los proyectos urbanos más relevantes del litoral de Málaga, no estarán finalizadas hasta finales de año o incluso agosto de 2026, lo que supone un retraso respecto al calendario inicialmente previsto.

Los trabajos, adjudicados a la empresa Ingeniería, Obras y Tecnología Europea, comenzaron el pasado 6 de octubre con un plazo de ejecución estimado de 10 meses.

Sin embargo, distintas fuentes apuntan a que la intervención se está viendo afectada por la continuidad de la actividad de numerosos negocios hosteleros en la zona, lo que ha obligado a ajustar la planificación de las obras.

Según las mismas fuentes, buena parte de los establecimientos del paseo han mantenido su actividad exterior durante el desarrollo de las obras, lo que ha dificultado el avance normal de los trabajos y ha obligado a replantear la organización de los distintos tramos de actuación.

La remodelación del paseo marítimo de Pedregalejo cuenta con una inversión aproximada de 5,7 millones de euros (IVA incluido) y tiene como objetivo principal la regeneración del espacio público, ampliando las zonas peatonales, mejorando el acceso a la playa y renovando las infraestructuras urbanas.

pedregalejo

Entre las actuaciones previstas se incluyen la instalación de pérgolas, nuevos bancos, la uniformización del pavimento, la mejora de accesos y la construcción de una nueva estación de bombeo de aguas residuales.

El plan de obra contemplaba al menos dos equipos desde los extremos del paseo, en Astilleros Nereo y la plaza de las Acacias, avanzando progresivamente por tramos completamente finalizados antes de pasar al siguiente.

La intervención se estructura en dos grandes fases. La primera, de unos ocho meses, abarca cuatro sectores clave: la plaza del Varadero, la plaza del Ancla, la calle Venezuela y la plaza de Las Palmeras. En estas zonas se desarrollarán trabajos de demolición, drenaje, pavimentación y mejora de infraestructuras.

La segunda fase se centra en los acabados finales del paseo, con el objetivo de consolidar un entorno más accesible y homogéneo.

Impacto sobre la hostelería

Uno de los efectos más relevantes de la obra será su incidencia sobre la actividad hostelera del paseo. En total, existen alrededor de 30 negocios con terrazas que suman aproximadamente 2.360 metros cuadrados de ocupación.

La remodelación transformará de forma notable la fisonomía del paseo marítimo. El proyecto incluye la eliminación de desniveles, la reorganización de terrazas y kioscos, la instalación de nuevas pérgolas de 4,25 metros de altura y la creación de espacios más abiertos y accesibles.

La plaza de Las Palmeras será uno de los puntos clave de la intervención, con una reordenación que mantendrá plazas de aparcamiento para residentes y ampliará el espacio peatonal. Además, la grada entre la plaza Julián Almoguera y Las Palmeras se convertirá en un espacio polivalente para actividades culturales como cine de verano.

En materia ambiental, se conservarán especies como palmeras existentes y se incorporarán nuevos pinos y arbustos, reforzando el carácter verde del entorno.

El proyecto se completa con la renovación integral de redes de saneamiento, pluviales, riego y alumbrado público, con tecnología LED adaptada a distintos espacios del paseo.