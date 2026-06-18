Premio de la ONCE en Málaga capital: reparte 210.000 euros en seis cupones en Cruz del Humilladero

Las claves

Las claves Generado con IA La ONCE ha repartido 210.000 euros en Málaga capital, con seis cupones premiados de 35.000 euros cada uno en Cruz del Humilladero. El vendedor Francisco Tomás García, que trabaja en la calle Alozaina desde 2019, expresó su alegría al saber que los premiados son clientes habituales. El sorteo del 17 de junio también dejó premios en Sevilla y Morón de la Frontera, sumando un total de 595.000 euros entre ambas provincias andaluzas. La ONCE destaca su modelo de lotería social, segura y responsable, con medidas para prevenir el juego problemático.

La suerte vuelve a sonreír a Málaga gracias al sorteo de la ONCE, que ha repartido un nuevo premio en la capital este miércoles, un total de 210.000 euros. Francisco Tomás García vendió seis cupones agraciados con 35.000 euros cada uno desde su punto de venta situado en la calle Alozaina, en el distrito de Cruz del Humilladero.

García, que trabaja como vendedor de la ONCE desde 2019, ha reconocido este jueves su satisfacción tras conocer el resultado del sorteo. "Cuando vi los números me llevé una alegría enorme. No me lo creía", ha comentado antes de comenzar su jornada laboral.

Además, se ha mostrado especialmente feliz porque los premios han recaído entre clientes habituales. "Es gente que viene todos los días y se lo merece, viene muy bien para las vacaciones. Estoy deseando contárselo. Es una alegría muy grande", ha señalado.

El sorteo del pasado 17 de junio estaba dedicado a Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura 2026. Ha dejado 350.000 euros con diez cupones premiados en la capital sevillana, vendidos por Manuela Albarrán, y otro cupón premiado con 35.000 euros en la localidad sevillana de Morón de la Frontera a cargo de Antonio Muñoz, por lo que ha repartido en total 595.000 euros en premios mayores entre las dos provincias andaluzas, ha indicado la ONCE en un comunicado.

El resto de los premios se han repartido entre Canarias, Castilla y León y Galicia.

La ONCE recordó que sus productos forman parte de un modelo de lotería social, segura y responsable, con medidas destinadas a prevenir el juego problemático y garantizar una comercialización ajustada a criterios de protección y control.