Málaga activa la subasta del gran hotel de La Térmica: 33,6 millones y categoría mínima de cinco estrellas

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga subasta una parcela hotelera en La Térmica por 33,6 millones de euros. Solo se permitirá construir un hotel Gran Lujo o de cinco estrellas en este terreno, según exige el consistorio. La parcela cuenta con más de 16.000 metros cuadrados edificables y el adjudicatario deberá cumplir obligaciones urbanísticas y de conservación. Los ingresos de la venta se reinvertirán en vivienda protegida, regeneración urbana y otros fines públicos.

Tras las oficinas y los aparcamientos, llega la hora de la estratégica parcela hotelera de La Térmica.

El Ayuntamiento de Málaga da otro paso en su apuesta de maximizar el rendimiento de sus aprovechamientos urbanísticos y pone en el mercado por un valor de partida de casi 33,7 millones de euros la parcela de uso hotelero que tiene en propiedad en la nueva Milla de Oro de la capital de la Costa del Sol.

Ese es el precio inicial por el que tendrán que pujar los promotores interesados en hacerse con una de las pastillas de suelo más codiciadas de los últimos años en la ciudad. Y sobre la que, según desveló el propio alcalde, Francisco de la Torre, sólo se podrá construir un hotel Gran Lujo o un 5 estrellas.

"Si no, que no se presenten al concurso", advirtió el regidor. Un movimiento con el que el Consistorio quiere garantizar que la explotación del futuro establecimiento esté en manos de una de las grandes cadenas hoteleras nacionales o internacionales.

Sea como fuere y aunque se trata de una exigencia inicial, el aprovechamiento se lo llevará, de inicio, la empresa que más dinero ofrezca.

La operación tiene este viernes un punto de inflexión claro. Después de meses apuntando en esta dirección, el Consejo de Urbanismo va a dar luz verde al inicio del procedimiento de enajenación mediante subasta.

El informe municipal detalla que la parcela cuenta con una edificabilidad de más de 16.000 metros cuadrados. El futuro adjudicatario deberá asumir importantes obligaciones urbanísticas, entre ellas la participación en una entidad de conservación, la ejecución de zonas verdes y la coordinación con infraestructuras existentes, como la subestación eléctrica del ámbito.

También se establece la prohibición de ocupar o utilizar las edificaciones hasta la finalización completa de las obras de urbanización del sector.

Uso hotelero estratégico para la ciudad

El destino del suelo se justifica en el interés social y urbanístico del desarrollo, que prevé usos terciarios y comerciales.

En este caso, el Servicio de Turismo ha fijado como condición que el futuro hotel tenga categoría mínima de cinco estrellas, en línea con la planificación del nuevo desarrollo urbano del sector.

Al tratarse de Patrimonio Municipal del Suelo, los ingresos obtenidos deberán reinvertirse en fines públicos, incluyendo vivienda protegida, regeneración urbana y otras actuaciones de interés social, de acuerdo con la normativa autonómica y estatal vigente.

El expediente cuenta ya con informes favorables de los servicios municipales de asesoría jurídica e intervención, y será elevado al Consejo Rector para su aprobación definitiva.