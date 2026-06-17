Hotel Gran Lujo o 5 estrellas o nada: la condición que pone Málaga para su codiciada pieza en la nueva Milla de Oro

Infografía de la operación urbanística en los suelos de La Térmica, en Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga solo permitirá la construcción de un hotel Gran Lujo o 5 estrellas en la parcela de La Térmica, situada en la nueva Milla de Oro. La parcela, con un techo edificable de unos 16.000 metros cuadrados, es una de las más codiciadas del litoral oeste de la ciudad. El consistorio quiere limitar los hoteles y apartamentos turísticos de menor categoría, apostando por proyectos hoteleros de calidad en suelos específicos. La zona también albergará 500 viviendas de renta libre y 273 viviendas protegidas, además de oficinas y aparcamientos.

Hotel Gran Lujo o 5 estrellas. Ese es el destino que tendrá la parcela del sector de La Térmica, en la nueva Milla de Oro de la capital de la Costa del Sol, que el Ayuntamiento de Málaga tiene previsto poner en subasta de manera inmediata.

Así lo ha anunciado el alcalde, Francisco de la Torre, quien ha dejado claro que no se permitirá el impulso de un establecimiento hotelero de menor categoría.

En este asunto ha sido taxativo: "Gran lujo o 5 estrellas; si no, que no aspiren al concurso". "Queremos que Málaga aspire a la excelencia y queremos que eso sea muy compartido por el área metropolitana", ha remarcado el mandatario municipal durante la rueda de prensa de balance del tercer año de mandato.

“Es un ejemplo de que seguimos apostando por el hotelero de calidad en parcelas de este uso”, añade.

La parcela en cuestión tiene asignado un techo edificable de unos 16.000 metros cuadrados. Su localización, en la parte final del litoral oeste, la convierten en una de las pastillas más deseadas.

El sector, del que es copropietario el Ayuntamiento junto a la promotora Naiz Homes, se encuentra actualmente en proceso de urbanización. La previsión es que albergue unas 500 viviendas de renta libre y 273 viviendas de protección oficial.

Al aprovechamiento hotelero la Gerencia de Urbanismo suma como propietario otros usos como el de oficinas y aparcamientos. Precisamente, el ente municipal está a la espera de conocer las ofertas que se han presentado a la subasta ya abierta para vender esta parte del sector, con un precio de salida de unos 14,1 millones de euros.

En línea con esta apuesta por la "excelencia", De la Torre ha avanzado en poco tiempo se dará luz verde al ajuste urbanístico necesario para suspender los permisos municipales que hacen posible el desarrollo de proyectos hoteleros y de hospedaje sobre suelos residenciales.

Según ha remarcado el regidor, el objetivo es que los empresarios turísticos que quieren ir adelante con este tipo de iniciativas opten por los suelos hoteleros que ya hay delimitados en el conjunto de la ciudad.

Aunque esta modificación tendrá un impacto sobre el conjunto de operaciones, las más afectadas serán las relacionadas con los apartamentos turísticos y hoteles de menor categoría. En el primero de los casos, se trata de un modelo que ha tomado mucha fuerza en los últimos años, como demuestra el hecho de que la ciudad haya registrado un aumento del 55% en este tipo de edificios, con más de 9.000 plazas.