Aval judicial al Ayuntamiento de Málaga en la pelea con Urbania por la venta de las torres de Repsol

Infografía del diseño propuesto por Urbania para las torres en los terrenos de Repsol, en Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA El TSJA respalda al Ayuntamiento de Málaga en el litigio contra Urbania por la venta de los suelos de Repsol, desestimando la suspensión cautelar solicitada por la promotora. La promotora Urbania alegaba que las condiciones de la venta eran distintas a las previstas y que debía asumir pagos y cargas urbanísticas pese a la situación litigiosa de los terrenos. El tribunal considera que Urbania conocía los riesgos jurídicos asociados a los suelos y asumió voluntariamente las consecuencias al continuar en el proceso de adjudicación. La sentencia subraya que los daños alegados por Urbania son económicos y podrían ser compensados si finalmente obtiene una resolución favorable, priorizando el interés público urbanístico.

A la espera de que los tribunales diriman el ganador de la guerra que desde hace cuatro años mantienen la plataforma Bosque Urbano y el Ayuntamiento de Málaga por el futuro de los antiguos suelos de Repsol, hay otro proceso judicial que sigue avanzando.

Y, por lo que parece, en favor de los intereses del Consistorio. Esto es al menos lo que puede concluirse de una reciente sentencia emitida por Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que data del pasado 15 de abril, en la que respalda a la Gerencia de Urbanismo en la contienda que con la promotora Urbania, a la que inicialmente había adjudicado los aprovechamientos urbanísticos del sector, que dan derecho a levantar tres torres de hasta 32 plantas.

De acuerdo con el fallo, consultado por EL ESPAÑOL de Málaga, la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza el recurso de apelación presentado por Urbania RS Joint Venture (una de las dos entidades vinculadas a Urbania compradoras de los suelos).

Con ello, avala la decisión de no suspender cautelarmente los acuerdos municipales vinculados a la adjudicación de varias parcelas del sector, uno de los desarrollos urbanísticos más relevantes y controvertidos de la ciudad.

La resolución supone un revés para la promotora, que pretendía paralizar los efectos de los acuerdos adoptados por el Consejo de Urbanismo en julio de 2024 y octubre de 2025, y representa un triunfo judicial para el Ayuntamiento.

La empresa sostenía que la formalización de la venta de los terrenos se estaba llevando a cabo en unas condiciones distintas a las previstas inicialmente en el concurso público.

Según defendía, el Ayuntamiento le obligaba a asumir el pago de los suelos y las cargas urbanísticas derivadas del desarrollo mientras permanecía suspendida la posibilidad de ejecutar actuaciones urbanísticas sobre las parcelas hasta que exista una sentencia firme sobre el recurso planteado por Bosque Urbano.

A juicio de Urbania, esta situación alteraba el equilibrio económico de la operación y le ocasionaba perjuicios de difícil o imposible reparación.

La mercantil argumentaba que la ejecución inmediata de los acuerdos municipales podía vaciar de contenido el recurso principal que mantiene abierto contra la actuación de la Gerencia de Urbanismo.

Sin embargo, ni el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Málaga ni ahora el TSJA han compartido estos planteamientos.

Uno de los aspectos centrales de la sentencia es que los magistrados consideran acreditado que la promotora conocía desde hace años la situación jurídica de los terrenos y los riesgos asociados a la misma.

La resolución recuerda que ya en 2022 el Ayuntamiento comunicó a todos los licitadores la existencia del recurso contencioso-administrativo interpuesto por Bosque Urbano y la condición litigiosa de las parcelas incluidas en el proceso de enajenación.

Tras recibir esa información, la mayoría de las empresas que participaban en el concurso optaron por retirarse. Urbania RS Joint Venture y otra sociedad vinculada fueron las únicas que decidieron continuar adelante con el procedimiento.

Para la Sala, este hecho resulta determinante. Los magistrados concluyen que la empresa asumió voluntariamente las consecuencias derivadas de la situación litigiosa de los terrenos y que, por tanto, no puede invocar ahora esos mismos riesgos para justificar la paralización del procedimiento.

La sentencia también respalda la ponderación de intereses realizada por el juzgado de primera instancia. Frente a los perjuicios económicos alegados por la promotora, el tribunal considera que existe un interés público asociado a la gestión del patrimonio municipal del suelo y al desarrollo urbanístico del sector que se vería seriamente afectado por una eventual suspensión.

Además, entiende que los daños alegados por Urbania son fundamentalmente de carácter económico y, en consecuencia, susceptibles de ser compensados o indemnizados en caso de que finalmente obtuviera una resolución favorable sobre el fondo del asunto.

Otro de los argumentos rechazados por el tribunal es la supuesta existencia de una nulidad manifiesta en los acuerdos recurridos. Urbania sostenía que el Ayuntamiento había modificado de forma irregular determinadas condiciones esenciales de la licitación.

Sin embargo, el TSJA considera que esa cuestión debe analizarse en el procedimiento principal y no en una pieza de medidas cautelares, donde únicamente corresponde valorar si concurren circunstancias excepcionales que justifiquen la suspensión inmediata de los actos administrativos.

Aunque el fallo representa una victoria relevante para el Ayuntamiento, la batalla judicial sobre los terrenos de Repsol está lejos de concluir. La sentencia no entra a resolver la legalidad de la operación urbanística ni el recurso promovido por Bosque Urbano, considerado uno de los principales obstáculos judiciales para el desarrollo definitivo del sector.