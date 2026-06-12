Golpe a la venta ambulante en La Malagueta: intervenidos cócteles, bebidas y casi una veintena de sombrillas

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Local de Málaga realizó un operativo en La Malagueta contra la venta ambulante ilegal en la playa. Fueron denunciadas siete personas y se incautaron mojitos, cócteles, refrescos, fruta troceada y material para la venta. Los agentes retiraron 19 sombrillas, varias sillas y una manta usadas para delimitar y ocultar los puntos de venta. La venta ambulante de alimentos y bebidas sin autorización supone infracciones graves con sanciones de entre 300 y 3.000 euros.

La Policía Local de Málaga ha intensificado la presión sobre la venta ilegal en las playas de la capital con un operativo desarrollado en La Malagueta que se ha saldado con siete denunciados, la incautación de mojitos y cócteles preparados para su venta y la retirada de casi una veintena de sombrillas utilizadas para ocupar espacio público y desarrollar esta actividad de forma clandestina.

La actuación, llevada a cabo el pasado 9 de junio dentro del dispositivo especial de vigilancia estival, permitió a los agentes detectar varios puntos de venta ambulante no autorizada de bebidas y alimentos en la arena. Los vendedores ofrecían productos listos para el consumo sin garantías sanitarias ni controles de conservación.

Entre el material intervenido destacan diez cócteles ya preparados —siete mojitos y tres combinados de distintas variedades—, además de una bandeja con fruta troceada lista para su comercialización. Los agentes también retiraron 14 latas de refrescos y cerveza, ocho botellas de agua y diverso material empleado para preparar y servir las bebidas.

Desde la Policía Local recuerdan que este tipo de productos se venden al margen de cualquier control sanitario y, en muchos casos, sin sistemas adecuados de refrigeración o conservación, una circunstancia especialmente delicada durante los meses de verano debido a las elevadas temperaturas que se registran en la costa malagueña.

Sombrillas para ocupar espacio

La intervención no se limitó a la venta de bebidas y alimentos. Los agentes también actuaron contra la ocupación irregular de la playa utilizada para sostener este negocio clandestino.

En total fueron retiradas 19 sombrillas, además de varias sillas y una manta que servían para delimitar los puntos de venta y almacenar mercancía. Según fuentes policiales, algunas de estas sombrillas también son utilizadas para su alquiler irregular, una práctica que se repite cada verano en distintos puntos del litoral malagueño y que tiene como principales clientes a turistas.

La venta ambulante no autorizada de alimentos y bebidas en las playas está considerada una infracción grave por la Ordenanza Municipal de Uso y Disfrute de las Playas de Málaga.

Las sanciones previstas oscilan entre los 300 y los 3.000 euros, en función de factores como la reincidencia, la intencionalidad o el perjuicio ocasionado tanto al medio ambiente como al resto de usuarios.