La reapertura del Domingo Lozano tendrá que esperar: los alumnos seguirán fuera del colegio al menos otro curso más

Las claves

Las claves Generado con IA El colegio Domingo Lozano de Málaga seguirá clausurado y los alumnos permanecerán al menos otro curso fuera del centro. El Ayuntamiento ha licitado un servicio de transporte y acompañamiento para trasladar diariamente a los estudiantes desde el CEIP Luis Braille. El contrato, con un presupuesto de 25.521,71 euros, incluye vehículos con hasta 55 plazas y la presencia de monitores para garantizar la seguridad de los menores. La Gerencia de Urbanismo adjudicó la redacción del proyecto de rehabilitación del colegio, clave para decidir la intervención en el edificio.

Diciembre del año 2023. La Junta de Andalucía informa de la clausura del colegio Domingo Lozano, en Málaga capital, ante el "deficiente estado" en que se encuentran parte de las instalaciones. Los alumnos del centro son trasladados, de inicio de manera provisional, entre otros al cercano Luis Braille.

La triste realidad es que lejos de haber vuelto a sus antiguas aulas, los estudiantes que salieron del Domingo Lozano tendrán que seguir fuera al menos un curso más.

Esto es lo que puede deducirse fácilmente después de ver que la Concejalía de Educación del Ayuntamiento acaba de activar la contratación del servicio de transporte y acompañamiento del alumnado desde el CEIP Luis Braille al CEIP Domingo Lozano.

La licitación cuenta con un presupuesto de 25.521,71 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de un año. Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el próximo 23 de junio.

Según la documentación oficial, el Consistorio justifica la necesidad de esta contratación por la conveniencia de garantizar la asistencia del alumnado en condiciones de seguridad y normalidad, evitando las dificultades derivadas de la distancia existente entre ambos centros educativos.

El servicio contempla el traslado diario de los escolares desde el CEIP Luis Braille hasta el CEIP Domingo Lozano una vez finalizada la jornada de comedor.

La recogida está prevista entre las 15:30 y las 16:00 horas, aunque el horario definitivo será coordinado con los responsables de los centros educativos.

Para ello, la empresa adjudicataria deberá disponer de vehículos con capacidad para hasta 55 plazas y garantizar que los autobuses se encuentren en perfecto estado de limpieza y climatización.

Acompañamiento y supervisión

La licitación no solo incluye el transporte de los alumnos. El Ayuntamiento ha dividido el contrato en dos lotes diferenciados, incorporando también un servicio específico de monitorización escolar.

La persona encargada del acompañamiento tendrá la misión de supervisar y asistir a los menores durante todo el trayecto, garantizando que lleguen a su destino en condiciones de seguridad.

Entre sus funciones figuran la vigilancia activa del alumnado, la coordinación de los puntos de encuentro y la comunicación con el personal educativo ante cualquier incidencia que pudiera producirse.

Desde el Área de Educación se subraya que esta medida forma parte de las actuaciones destinadas a favorecer la igualdad de oportunidades y asegurar el normal desarrollo de la actividad escolar en los centros educativos de la ciudad.

La memoria justificativa del contrato destaca que el servicio resulta "imprescindible" para facilitar el acceso a la educación y evitar que cuestiones logísticas puedan afectar a la asistencia regular de los estudiantes.

Hay que recordar que a principios de 2025, la Gerencia de Urbanismo adjudicó a Cemosa la redacción del proyecto básico y de ejecución de la rehabilitación estructural del centro educativo.

De acuerdo con los detalles oficiales contenidos en el expediente de licitación, el documento debía ser clave para que la Junta de Andalucía tomase la decisión final sobre la intervención en el inmueble.