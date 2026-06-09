McArthurGlen revoluciona el verano en Málaga: amplía horarios y estrena planes para toda la familia

Las claves

Las claves Generado con IA McArthurGlen Designer Outlet Málaga amplía su horario de verano, abriendo todos los días, incluidos domingos y festivos, de 10:00 a 22:00 hasta el 30 de septiembre. Durante julio y agosto, el centro ofrecerá dos aperturas nocturnas hasta medianoche con actividades especiales para animar las noches de verano. Durante el Mundial de Fútbol, habrá actividades temáticas los fines de semana, como retos, talleres y pintacaras, para todos los públicos. En septiembre se celebrará el primer Dog’s Fest, y se mejoran instalaciones y transporte para mayor comodidad de los visitantes, incluyendo un sorteo de un viaje a Maldivas para miembros del Loyalty Club.

El verano ya está aquí y en McArthurGlen Designer Outlet lo saben. Por ello han organizado multitud de propuestas que se repartirán a lo largo del período estival.

Para empezar, según han explicado en un comunicado, con la llegada del mes de junio, como todos los años, el horario del centro se ampliará pasando a abrir todos los días, incluidos domingos y festivos, hasta el 30 de septiembre, con el horario habitual de 10.00 a 22.00 horas.

Además, durante los meses de julio y agosto, se llevarán a cabo dos aperturas extraordinarias en jueves, en las que el centro permanecerá abierto hasta medianoche, acompañando al cliente con varias iniciativas a medida para animar la noche.

Por otra parte, en año de Mundial de Fútbol (que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio), el centro propondrá durante los fines de semana a visitantes y clientes diversas activaciones relacionadas con esta gran fiesta del deporte mundial que tiene lugar cada cuatro años y en la que la Selección Española de Fútbol está llamada a cumplir un papel protagonista.

Cada fin de semana durante el Mundial, los visitantes podrán disfrutar de una variada programación de actividades diseñadas para todos los públicos, como el “Gol Challenge”, mural colaborativo, pintacaras y talleres de personalización de abanicos, pensados para hacer de cada visita una experiencia única y memorable.

En el mes de septiembre, McArthurGlen y Plaza Mayor celebrarán por primera vez un Dog’s Fest: unas jornadas en las que disfrutar y aprender con nuestros amigos de cuatro patas y sus dueños y dueñas.

Para los miembros del McArthurGlen Loyalty Club, el verano llega cargado de novedades, con un gran concurso que culminará el próximo 30 de junio y que ofrece como premio el sorteo de un exclusivo viaje a Maldivas para dos personas, una oportunidad única para vivir momentos inolvidables.

De cara a esta temporada estival, el centro se prepara un año más para ofrecer una experiencia aún más cómoda y agradable, incorporando nuevas zonas de sombra y sistemas de nebulización de agua que ayudarán a mantener un ambiente fresco incluso en los días más calurosos. Todo ello pensado para que los visitantes puedan disfrutar de su jornada de compras con el máximo confort.

Además, se ha reforzado la conectividad con un servicio de bus lanzadera directo desde los principales hoteles de Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola, facilitando un acceso rápido y cómodo al centro para los turistas y completando así una estancia sin preocupaciones desde el primer momento.