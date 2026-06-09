Málaga autoriza a los bares poner televisores en las terrazas para ver el playoff del Málaga CF

Larrubia celebra el gol de la victoria del Málaga CF en Las Palmas. LaLiga

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Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha autorizado de forma excepcional la instalación de televisores en las terrazas de bares y restaurantes para seguir el playoff de ascenso del Málaga CF. La medida responde a una petición de la asociación de hosteleros Mahos y estará limitada al horario entre las 21:00 y la finalización del partido. La autorización requiere una dispensa temporal en materia de ruido, gestionada por el área de Medio Ambiente municipal. Esta alternativa surge tras la negativa de LaLiga a permitir una retransmisión colectiva en un espacio cerrado, permitiendo así que los aficionados vivan el partido en un ambiente compartido.

Los aficionados del Málaga CF que quieran seguir el decisivo partido del playoff de ascenso podrán hacerlo en las terrazas de los bares y restaurantes de la ciudad.

El Ayuntamiento de Málaga ha acordado autorizar de manera excepcional la instalación de televisores en estos espacios para facilitar el seguimiento del encuentro.

La medida responde a una petición planteada por la asociación de hosteleros Mahos y ha sido analizada en la Junta de Gobierno Local, al afectar a competencias de varias áreas municipales.

Según han explicado responsables municipales, la autorización tiene carácter ocasional y se ampara tanto en la normativa autonómica como en la Ordenanza de Ocupación de la Vía Pública. Se trata, además, de una fórmula que ya ha sido aplicada en otras ciudades para eventos deportivos de especial relevancia.

La autorización estará limitada al horario comprendido entre las 21.00 horas y la finalización del partido. Una vez concluido el encuentro, los televisores deberán ser desconectados.

Para hacer posible esta iniciativa es necesaria una dispensa temporal en materia de ruido, competencia que corresponde al área de Medio Ambiente.

La alternativa tras la negativa de LaLiga

El concejal de Deporte, Borja Vivas, ha explicado que el Ayuntamiento exploró previamente la posibilidad de organizar una retransmisión colectiva del encuentro en un espacio cerrado. Sin embargo, esa opción fue descartada después de contactar con LaLiga.

"Nos pusimos en contacto con LaLiga para poder emitir los partidos en un espacio cerrado, pero nos dijeron que no podíamos hacerlo", ha señalado Vivas.

Según trasladó la entidad organizadora de la competición, las condiciones para este tipo de retransmisiones quedan fijadas antes del inicio de la temporada y no pueden modificarse una vez comenzada la competición.

Ante esta situación, el Consistorio ha optado por buscar una solución alternativa que permitiera a los aficionados vivir el encuentro en un ambiente compartido, facilitando que los bares y restaurantes puedan emitir el partido en sus terrazas.

Desde el Ayuntamiento se ha defendido la medida como una respuesta a la enorme expectación generada por el playoff y como una forma de apoyar a los seguidores blanquiazules en una cita clave para el futuro deportivo del club.

"Es un gesto simbólico para los vecinos", ha indicado Borja Vivas.

La autorización permitirá que numerosos establecimientos de la ciudad se conviertan en puntos de encuentro para los aficionados, que podrán seguir juntos un partido marcado por la ilusión de devolver al Málaga CF al fútbol profesional.