Esta es la empresa que lidera el concurso para construir las 50 VPO de la Junta en la calle Cerrojo de Málaga

El edificio contará con medidas de eficiencia energética, como sistemas individuales de aerotermia y una instalación fotovoltaica de 43 paneles solares.

La promoción prevé viviendas de uno, dos y tres dormitorios, con dos adaptadas para personas con movilidad reducida, además de plazas de aparcamiento y trasteros.

El proyecto está impulsado por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y se levantará sobre una parcela de más de 2.300 metros cuadrados.

Sardalla Española lidera el concurso para construir 50 viviendas de protección oficial en la calle Cerrojo, Málaga, al obtener la máxima puntuación en la valoración de ofertas.

La construcción de las primeras viviendas de protección oficial promovidas por la Junta de Andalucía en Málaga capital en años entra en una fase decisiva.

Y lo hace con la empresa Sardalla Española tomando ventaja en la carrera por hacerse con las obras de la promoción de 50 VPO proyectada en la calle Cerrojo, en el barrio de El Perchel, al obtener la máxima puntuación en la valoración de las ofertas presentadas al concurso.

La constructora madrileña se ha situado en cabeza de la clasificación elaborada por la Mesa de Contratación, superando a Servimar 2008 y Oreco Balgón, las otras dos compañías que concurren al procedimiento.

La oferta de Sardalla alcanza los 6,46 millones de euros, frente a los 6,87 millones ofertados por Servimar y los 7,1 millones planteados por Oreco.

Según la documentación analizada por la mesa, la propuesta de Sardalla obtiene la máxima valoración posible, con 100 puntos, gracias a la combinación de la oferta económica y las mejoras técnicas incluidas en su propuesta. Servimar queda en segunda posición con 56,49 puntos, mientras que Oreco ocupa el tercer puesto con 31,43 puntos.

Una promoción estratégica

La actuación está impulsada por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y supone uno de los proyectos más relevantes de vivienda pública actualmente previstos en la capital malagueña.

La promoción se levantará sobre una parcela de más de 2.300 metros cuadrados situada en el número 28 de la calle Cerrojo, entre las calles Fuentecilla y Agustín Parejo.

El proyecto contempla la construcción de 50 viviendas protegidas en régimen general de venta, además de plazas de aparcamiento y trasteros. Del total de inmuebles previstos, tres serán de un dormitorio, 40 de dos dormitorios y siete de tres dormitorios. Dos de las viviendas de planta baja están adaptadas para personas con movilidad reducida.

La promoción salió a licitación con un presupuesto de 7,9 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de 18 meses desde el inicio de los trabajos.

El futuro edificio contará con tres plantas sobre rasante y una planta sótano destinada a garajes y trasteros. Los accesos se realizarán desde las calles Cerrojo y Agustín Parejo.

Entre las características del proyecto destacan las medidas de eficiencia energética previstas. Todas las viviendas dispondrán de sistemas individuales de aerotermia para la producción de agua caliente sanitaria, mientras que la cubierta albergará una instalación fotovoltaica formada por 43 módulos solares. Además, el complejo contará con un centro de transformación eléctrica de 630 kilovatios para garantizar el suministro energético del conjunto residencial.