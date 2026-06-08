De la Torre empieza a 'construir' el Auditorio de Málaga: fija el inicio de las obras a final de año

Las claves

Las claves Generado con IA El alcalde Francisco de la Torre ha iniciado la fase preliminar para la construcción del Palacio de la Ópera de Málaga, con obras previstas para finales de año. El proyecto está valorado en 209 millones de euros, con 110 millones buscados en fondos privados y el resto a repartir entre administraciones públicas, aunque faltan 45 millones del Ministerio de Cultura. El futuro recinto incluirá un auditorio principal de 1.900 plazas, una sala de cámara para más de 500 personas, museo, salas de ensayo y espacios para congresos. El ayuntamiento busca patrocinadores y mecenas, ofreciendo derechos de naming, visibilidad en el complejo y beneficios fiscales para empresas y particulares que apoyen financieramente el proyecto.

De la Torre arranca el concurso del Auditorio de Málaga: confía en que haya obras a final de año

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, abre oficialmente el camino a la construcción del Auditorio de la Música. O, como recientemente ha sido rebautizado, el Palacio de la Ópera.

El veterano regidor ha anunciado este lunes la puesta en marcha de una consulta preliminar que se extenderá durante un mes y mediante el que se espera que todas las empresas interesadas en pugnar por hacerse con este contrato, tasado en unos 209 millones de euros, puedan realizar observaciones y aportaciones.

"Vamos a arrancar", ha explicado De la Torre, destacando el valor del pasado adelante. De acuerdo con el calendario apuntado, esta consulta preliminar debe permitir mejorar el contenido del pliego de condiciones que regirá el concurso final.

Así, la idea es que a lo largo del próximo mes de julio se pueda poner en marcha formalmente la licitación de los trabajos de construcción. Según los datos iniciales, el desarrollo de los trabajos puede requerir de unos 48 meses.

El regidor ha indicado que la intención es que cuando los trabajos de ejecución estén más o menos al 50%, la entidad Promálaga, que será la encargada de la gestión completa de la operación, podrá plantear "qué persona llevará la gestión del equipamiento para que la programación congresual y cultural esté fijada".

De la suma global, la pretensión del alcalde es que alrededor de 110 millones sean aportados por fondos privados. El restante quedaría repartido entre la Junta de Andalucía, con 25; el Ayuntamiento, con 15, y la Diputación con 10.

Imagen del Auditorio del Palacio de la Ópera de Málaga.

Y faltarían los 45 millones que debería sufragar el Ministerio de Cultura. Sin embargo, esta suma sigue en el aire, ante las continuas negativas del Gobierno a participar en la iniciativa. "Seguimos sin noticias del ministerio; las que hay son negativas", ha insistido.

El alcalde parece darse por vencido ante "la falta de interés absoluto" del ministerio del ramo ante este asunto y asegura que no tiene intención de retomar los contactos. No obstante, ha dicho no perder la esperanza en que en el Gobierno reflexionen sobre "por qué maltratan así a Málaga".

Sobre la ausencia de ese dinero, el regidor ha avanzado que el Ayuntamiento "va adelante" con el escenario actual, de manera que año a año se verá la financiación necesaria. Y da por hecho que en caso de que no haya aportaciones estatales, será el Consistorio el que las asuma.

Desde hace meses, De la Torre trabaja en la búsqueda de firmas interesadas en aportar económicamente a la operación a cambio de que su nombre esté estrechamente vinculado a una de las mayores iniciativas en la historia reciente de la ciudad.

Patrocinios

Con este objetivo, el Ayuntamiento ha elaborado un amplio dossier informativo que ha sido enviado a diversas entidades, al objeto de que sopesen la posibilidad de intervenir mediante patrocinios o mecenazgo.

Una de las primeras particularidades del documento es que el futuro edificio, diseñado por Federico Soriano y Agustín Benedicto, será bautizado con el nombre de Palacio de la Ópera de Málaga. Denominación a la que habrá que sumar, llegado el caso, el nombre de la entidad dispuesta a desembolsar 40 millones de euros a cambio de este privilegio.

Hasta el momento ha mostrado su disposición a asumir esta aportación Cajamar, aunque De la Torre ha indicado que será objeto de un proceso abierto.

El documento presenta el Palacio de la Ópera como un complejo cultural de vanguardia, concebido como "espacio icónico" para la preservación y promoción de las artes escénicas, con capacidad para revitalizar la zona oeste de la ciudad, atraer inversión y apoyar un turismo de mayor poder adquisitivo.

El edificio incluirá un Gran Auditorio de hasta 1.900 localidades, una Sala de Cámara de más de 500 plazas, museo y tour interactivo de artes escénicas, salas de ensayo y conferencias, restaurante temático, zonas para congresos y aparcamiento.

Este equipamiento aspira a acoger más de 200 eventos al año entre ópera, teatro, musicales, conciertos, congresos, convenciones y visitas turísticas, con una previsión superior a 500.000 asistentes anuales entre público B2C, B2B, visitantes y turistas.

Los paquetes de naming (Palacio, Auditorio, Sala de Cámara, Museo & Tour) contemplan la integración del nombre del patrocinador en la denominación oficial de los espacios durante 40–50 años, visibilidad destacada en fachada, señalética interior y exterior, derechos de asociación de marca con los eventos, presencia en soportes físicos y digitales, y uso exclusivo de los espacios 2–3 días al año con hospitalidad VIP y acceso prioritario.

La figura de Mecenas Empresa Fundadora prevé aportaciones de 2 millones de euros por empresa, a pagar durante 5 años (400.000 € anuales) mediante donaciones acogidas a la Ley 49/2002, con deducciones fiscales del 40% los tres primeros años y del 50% los dos siguientes, lo que situaría la aportación real media en torno a 224.000 euros por año según los cálculos del propio dossier.

Estas empresas obtendrían visibilidad destacada en un Muro de Empresas Fundadoras, presencia en el material de temporada y la web, butacas nominativas en las primeras filas del Auditorio Principal, acceso preferente al Palacio, salas VIP, prioridad en compra de entradas y participación en un Comité Asesor y en una Gala Anual de Fundadores.

Para particulares, se contempla un mecenazgo de entre 3.000 y 5.000 euros repartidos en dos años, también con beneficios fiscales según la Ley 49/2002, a cambio de que su nombre figure de forma permanente en una placa sobre una butaca del Auditorio Principal o de la Sala de Cámara y de acceso anticipado a la compra de entradas para poder ocupar ese asiento.