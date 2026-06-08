Así será el nuevo edificio del Ayuntamiento de Málaga frente al mar: diez plantas y 31,5 millones

Vista de la zona donde se proyecta el nuevo edificio municipal.

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga construirá un nuevo edificio municipal de diez plantas junto a Tabacalera, con una inversión de 31,5 millones de euros. El inmueble tendrá siete plantas sobre rasante para uso administrativo y tres bajo rasante para 186 plazas de aparcamiento. El edificio ofrecerá espacios de trabajo más flexibles y accesibles, un auditorio para 220 personas y vistas al mar desde zonas diáfanas. Esta iniciativa permitirá trasladar órganos centrales del Ayuntamiento y facilitar la rehabilitación de la Casona del Parque.

El Ayuntamiento de Málaga pone en marcha la maquinaria para construir un nuevo edificio de uso municipal en el litoral oeste, junto a Tabacalera y el nuevo edificio de oficinas.

Un movimiento esencial para que el Consistorio pueda poner en marcha la rehabilitación de la Casona del Parque.

El primer paso en esta dirección se dará este jueves, cuando el Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo dé luz verde al proyecto básico para la construcción del complejo administrativo.

El nuevo inmueble, cuyo coste se estima en 31,5 millones de euros, con un plazo de obras de 18 meses, estará destinado a albergar las sedes de órganos centrales actualmente ubicados en la sede central del Ayuntamiento.

Con ello se busca dotar de instalaciones adecuadas a determinadas áreas municipales con espacios de trabajo accesibles, más flexibles y adaptados a las nuevas demandas técnicas y de confort en las condiciones de trabajo.

La parcela donde se prevé la construcción dispone de 3.192,4 metros cuadrados. Se proyecta una edificación de siete plantas de altura sobre rasante para uso administrativo, con un techo total construido de 10.625,95 metros cuadrados y tres plantas bajo rasante para 186 plazas de aparcamiento.

De acuerdo con los datos aportados desde el Consistorio, este edificio tendrá un acceso principal y dos secundarios.

En la planta baja se proyecta el acceso principal por calle Cañada del Tesoro, tras el cual se da paso a un vestíbulo dimensionado en función del auditorio-sala de usos múltiples con capacidad aproximada de 220 personas y planteado como espacio de doble altura y gradas retráctiles.

En las seis plantas superiores se distribuyen las distintas áreas y servicios municipales que se determine trasladar desde la Casona a este edificio.

Como estructura general, el edificio se organiza en torno a dos núcleos verticales que centralizan las comunicaciones y zonas de aseos, así como el paso de infraestructuras requeridas.

En la distribución de los espacios de trabajo el objetivo es que estos tengan mayor flexibilidad, evitando, en lo posible, la compartimentación de espacios mediante divisiones fijas.

Por otra parte, como criterio general, se ha establecido dar una mayor apertura de las zonas diáfanas hacia la fachada de calle Pacífico, con vistas hacia el mar, distribuyendo los despachos requeridos en la banda opuesta.