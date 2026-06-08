Un joven resulta herido grave tras recibir tres puñaladas en pleno Centro de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Un joven resultó herido grave tras recibir tres puñaladas en un local de ocio de la plaza Mitjana, en el centro de Málaga. El suceso ocurrió sobre las 23:20 horas y el joven fue atendido por los sanitarios del 061 antes de ser trasladado al hospital, aunque no se teme por su vida. El pasado 3 de junio otro joven fue apuñalado en la Alameda de Colón y seis personas fueron detenidas por este hecho, que estaba relacionado con un juicio pendiente entre víctima y agresores.

Un joven ha resultado herido grave tras ser apuñalado este domingo en el Centro de Málaga.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía, el joven se encontraba en un local de ocio de la plaza Marqués del Vado del Maestre, más conocida como la plaza Mitjana, cuando fue apuñalado por otra persona. Los hechos ocurrieron sobre las 23.20 horas.

Concretamente, los servicios de emergencia informaron de que su estado era grave tras recibir tres cuchilladas. Sanitarios del 061 lo atendieron en el lugar para estabilizarlo, aunque tuvo que ser trasladado a un hospital de la capital. En principio, no se teme por su vida.

Cabe recordar que el pasado 3 de junio otro joven de 25 años fue trasladado al Clínico de Málaga tras ser apuñalado en la Alameda de Colón a plena luz del día, a las 19.50 horas.

La víctima sufrió varias puñaladas con un arma blanca, por parte de un varón que iba acompañado por varios hombres. Así, como pudo, el joven herido salió corriendo, alcanzándole de nuevo el autor material de los hechos por la espalda.

Finalmente los agresores huyeron en dos vehículos. Aunque su fuga duró poco. Horas después, seis varones fueron detenidos por tentativa de homicidio, cuatro en la capital malagueña y otros dos en la A-45 en Antequera.

Víctima y autores tenían un juicio de naturaleza violenta pendiente. La víctima ya ha sido dada de alta.

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