El gran proyecto del IMEC en Málaga da un paso decisivo: aprueban el proyecto eléctrico

Las claves

Las claves Generado con IA El Consejo de Urbanismo de Málaga aprobará un proyecto eléctrico clave para el desarrollo del complejo científico-tecnológico IMEC en Málaga TechPark. El proyecto incluye la instalación de una línea subterránea de alta tensión y un centro de seccionamiento, así como obras de urbanización y conexiones entre parcelas del parque tecnológico. Se contempla también la creación de una pasarela peatonal elevada y varios vados de acceso para mejorar la movilidad dentro del complejo IMEC. Se aprobará el proyecto del nuevo centro ciudadano de La Princesa, que combinará espacios vecinales y deportivos, e incluirá mejoras en el entorno y las instalaciones anexas.

El Consejo de Urbanismo de Málaga tiene previsto aprobar el próximo jueves dos proyectos de carácter muy distinto pero estratégicos para la ciudad: por un lado, una infraestructura eléctrica clave para el desarrollo del IMEC en Málaga TechPark, y por otro, el nuevo centro ciudadano de la asociación de vecinos La Princesa, en el distrito Carretera de Cádiz.

En primer lugar, el órgano municipal abordará el proyecto técnico-administrativo para la instalación de una línea subterránea de alta tensión de 66 kilovoltios y un centro de seccionamiento que permitirá el funcionamiento del futuro complejo científico-tecnológico del IMEC.

La actuación contempla no solo la infraestructura eléctrica principal, sino también un conjunto de obras de urbanización asociadas al desarrollo del ámbito.

Entre ellas se incluyen la acometida de servicios a distintas parcelas del parque tecnológico —agua, saneamiento, pluviales, telecomunicaciones y gas—, así como la creación de siete vados de acceso que conectarán el complejo con la red viaria.

El proyecto incorpora además nuevas conexiones internas entre parcelas bajo dominio público, con cuatro enlaces soterrados bajo la calle Bill Gates y un vial de salida, además de una pasarela peatonal elevada que facilitará la movilidad del personal entre los distintos edificios previstos. La línea eléctrica subterránea se extenderá desde Campanillas hasta el centro de seccionamiento propio del complejo.

Tras este punto, el Consejo de Urbanismo aprobará el proyecto básico del nuevo centro ciudadano de La Princesa, una actuación incluida en el Programa de Gobierno 2023-2027 y que supondrá una inversión municipal de 713.403,81 euros (IVA incluido).

El equipamiento combinará usos ciudadanos y deportivos en un mismo edificio. En su parte destinada a actividades vecinales, contará con un aula multiusos de unos 80 metros cuadrados, dos salas para talleres y reuniones, despacho de atención al público, almacén, office y baños.

El proyecto incluye también actuaciones de mejora en el entorno, como la reparación del pavimento compartido con la asociación de mayores La Princesa y la reorganización de las instalaciones deportivas anexas.

En el ámbito deportivo se prevén vestuarios diferenciados para equipos locales, visitantes y árbitros, además de una sala de enfermería y un almacén, con el objetivo de modernizar y ordenar las instalaciones existentes.