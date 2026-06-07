Es oficial: se abre el plazo para optar a 91 VPO en alquiler en el sector Universidad de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Se abre el plazo para solicitar 91 viviendas protegidas en alquiler en el sector Universidad de Málaga, gestionadas por Lagoom Living y el Ayuntamiento. Las viviendas tienen dos dormitorios, cinco son adaptadas para personas con movilidad reducida, e incluyen plaza de aparcamiento y trastero. El alquiler mensual oscila entre 508,03 y 511,55 euros, con requisitos de ingresos mínimos y máximos, residencia en Málaga y no ser propietario de otra vivienda. Las solicitudes se presentan online en la web del IMV hasta el 26 de junio y la selección se realizará mediante sorteo público, reservando cinco viviendas para personas con discapacidad.

El Ayuntamiento de Málaga y la promotora Lagoom Living abrirán esta medianoche el plazo para participar en el proceso de adjudicación de 91 viviendas protegidas en alquiler ubicadas en el sector Universidad. La convocatoria permanecerá activa desde las 00:00 horas del lunes 8 de junio hasta las 23:59 horas del viernes 26 de junio, y las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la página web del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV).

Las viviendas forman parte de una promoción desarrollada por Lagoom Living en la parcela R15 del sector Universidad, dentro de un proyecto de colaboración público-privada impulsado por el Ayuntamiento para incrementar la oferta de vivienda asequible en la ciudad.

La promoción está integrada por 91 viviendas de dos dormitorios, cinco de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida.

Todas cuentan con plaza de aparcamiento y trastero vinculados. La superficie media ronda los 70 metros cuadrados y el precio mensual del alquiler oscila entre 508,03 y 511,55 euros, a los que habrá que sumar los gastos de comunidad.

Esta promoción constituye la segunda fase de desarrollo del sector Universidad, donde está prevista la construcción de un total de 1.006 viviendas protegidas en alquiler. De ellas, el Ayuntamiento ya impulsa directamente 476 viviendas distribuidas en cuatro promociones, tres actualmente en construcción y una ya finalizada.

Las 91 viviendas ahora convocadas forman parte de un proyecto mayor de 530 viviendas protegidas promovidas por Lagoom Living, adjudicataria de uno de los concursos públicos convocados por el Consistorio para la cesión durante 75 años del derecho de superficie de varios suelos municipales.

La actuación cuenta con financiación procedente de distintas administraciones. El proyecto recibió una subvención máxima de 26,5 millones de euros, de los que más de 25,6 millones proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos europeos Next Generation. A ello se suma la aportación municipal de suelo valorado en más de 13,5 millones de euros y la inversión de Lagoom Living, respaldada por financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO), por importe de 59,3 millones de euros.

Requisitos

Los aspirantes deberán cumplir una serie de condiciones establecidas en las bases de la convocatoria. Entre ellas, figuran no ser propietarios de otra vivienda, estar inscritos como demandantes de vivienda protegida en el registro municipal correspondiente y acreditar al menos un año de empadronamiento ininterrumpido en Málaga.

Asimismo, la vivienda adjudicada deberá destinarse a residencia habitual y permanente de la unidad familiar o de convivencia.

En materia económica, los solicitantes deberán acreditar unos ingresos mínimos de 23.500 euros anuales por unidad familiar o de convivencia. Además, los ingresos máximos no podrán superar 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), con límites que alcanzan los 24.418,60 euros para hogares unipersonales y los 32.307,69 euros para unidades de dos o más miembros.

Como requisito adicional de solvencia, la renta anual de alquiler no podrá representar más del 30% de los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia.

Una vez concluido el plazo de inscripción, el IMV publicará un listado provisional de solicitudes admitidas. Los interesados dispondrán de cinco días hábiles para presentar alegaciones o corregir errores materiales.

Posteriormente se elaborará el listado definitivo, que incluirá un número de orden aleatorio asignado a cada solicitud. Dicho número servirá como base para el procedimiento de selección mediante sorteo, que será realizado por el Instituto Municipal de la Vivienda ante fedatario público y bajo criterios de publicidad, transparencia e igualdad.

Del total de viviendas, 86 se adjudicarán mediante un listado general y cinco estarán reservadas a personas con discapacidad, estableciéndose un orden de prioridad para usuarios de silla de ruedas, personas con movilidad reducida y personas con otras discapacidades.

Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en las páginas web del Instituto Municipal de la Vivienda y de Lagoom Living.