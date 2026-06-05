"No nos lo creemos": la conmoción de los vecinos tras la muerte de Francisco y Vicky en Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Francisco y Vicky, matrimonio muy conocido en la zona norte de Málaga, fueron hallados muertos en su vivienda, causando conmoción entre los vecinos. La pareja era apreciada y estaba bien integrada en la comunidad; ella había sido presidenta de la comunidad y ambos regentaron un puesto de pescado durante años. Vecinos describen a Francisco como una persona buena, aunque señalan que últimamente parecía decaído y en tratamiento, posiblemente por depresión. La Policía mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte, y se contempla la posibilidad de violencia de género.

La muerte de Francisco y Vicky, el matrimonio hallado sin vida este viernes en una vivienda de la zona norte de Málaga, ha dejado en estado de shock a los vecinos del edificio en el que ambos residían desde hacía décadas.

La incredulidad era la sensación más repetida entre los residentes durante toda la mañana. Muchos de ellos conocían a la pareja desde hacía años y aseguran que nada hacía presagiar un desenlace como el sucedido.

"Es que no me lo creo. Vivían en el edificio de siempre. Los vecinos no nos lo creemos porque ha sido... ayer precisamente lo vi y estaba normal. Me dijo: '¿Qué haces, Mariquilla?'", relata una de las vecinas, todavía visiblemente afectada por lo ocurrido.

Francisco y Vicky eran una pareja muy conocida dentro de la comunidad. Según algunos vecinos tenían dos hijos, mientras que otros hablan solo de uno, y de varios nietos.

Los testimonios coinciden en que ambos mantenían una relación cercana con numerosos residentes del bloque. Ella había ejercido además como presidenta de la comunidad de propietarios durante varios años.

"Nunca les hemos visto nada raro", coinciden varios vecinos consultados, que describen a ambos como personas apreciadas y perfectamente integradas en la vida cotidiana del edificio.

Algunos residentes, no obstante, recuerdan que en los últimos años Francisco parecía atravesar una etapa complicada. "Estaba en tratamiento, estaba decaído", explica una vecina. Otros apuntan en la misma dirección y recuerdan que se le veía más apagado que tiempo atrás. Incluso señalan una posible depresión.

"Era un hombre bueno, nadie puede decir nada malo de él", afirma otro de los vecinos, sorprendido por lo sucedido. Varios residentes recuerdan también que el matrimonio regentó durante años un puesto de pescado en un mercado cercano, una actividad que les hizo especialmente conocidos en el barrio.

La noticia comenzó a correr por el edificio a primera hora de la mañana. "Nos ha pillado de sopetón. Han sido unas vecinas las que han llamado a la Policía", explican algunos residentes.

Mientras la Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de ambos, el sentimiento predominante entre quienes compartieron décadas de convivencia con la pareja es el de una profunda tristeza. Una de las opciones que cobra fuerza es la de un posible crimen de violencia de género.