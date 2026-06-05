Frenazo a una obra estratégica del Puerto de Málaga: anulan la licitación del nuevo edificio de la Agencia Tributaria

Otra infografía del futuro edificio de la Agencia Tributaria en el puerto de Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha anulado los pliegos para la construcción del nuevo edificio de la Agencia Tributaria en el Puerto de Málaga. La decisión responde a un recurso de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga, obligando a rehacer parte de la licitación y retrasando el proyecto unos dos meses. El tribunal detecta irregularidades en la exigencia de solvencia técnica y en un criterio de adjudicación relacionado con la memoria constructiva, considerando que vulneraban la normativa de contratos públicos. El edificio, valorado en 10 millones de euros, es estratégico dentro del plan de modernización del Puerto de Málaga y estaba previsto que albergara dependencias aduaneras y administrativas.

Varapalo al Puerto de Málaga. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha anulado los pliegos que rigen la contratación de la construcción del nuevo edificio de la Agencia Tributaria, pieza estratégica en los nuevos desarrollos del recinto.

La resolución, fechada el pasado 28 de mayo, estima el recurso presentado por la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP Málaga) y obliga a la Autoridad Portuaria a retrotraer el procedimiento al momento anterior a la aprobación de los pliegos, lo que supone rehacer parte de la licitación y retrasa el calendario previsto para el proyecto.

Esto afecta al calendario inicialmente diseñado por el organismo presidido por Carlos Rubio, que activó el concurso el pasado mes de febrero. La previsión es que este bloqueo temporal pueda demorar la convocatoria de un nuevo concurso unos dos meses.

El nuevo edificio, valorado en unos 10 millones de euros, está concebido para albergar dependencias vinculadas a la actividad aduanera y administrativa del puerto, dentro de la estrategia de modernización y refuerzo de infraestructuras impulsada por la Autoridad Portuaria.

Dos cláusulas anuladas

De acuerdo con la resolución conocida por este periódico, el tribunal considera que los pliegos contenían irregularidades en dos aspectos fundamentales.

Por un lado, anula la exigencia de una clasificación específica de solvencia técnica para las empresas licitadoras, al concluir que la Autoridad Portuaria no justificó adecuadamente que los trabajos asociados a esa especialidad alcanzaran el porcentaje mínimo exigido por la legislación para imponer dicho requisito.

Por otro, declara nulo uno de los criterios de adjudicación relacionados con la denominada memoria constructiva.

Según el TACRC, la redacción de esta cláusula iba más allá de valorar la metodología de ejecución de las obras y obligaba a los licitadores a analizar, verificar y asumir aspectos del propio proyecto constructivo.

La resolución recuerda que, en un contrato de obras, la responsabilidad sobre la suficiencia técnica del proyecto corresponde a la Administración y a los redactores del mismo, mientras que la función del contratista consiste en ejecutar la obra conforme al proyecto aprobado.

El tribunal entiende que la memoria constructiva exigida por el Puerto convertía a las empresas licitadoras en una suerte de supervisor o validador del proyecto, obligándolas a pronunciarse sobre cuestiones técnicas relativas a estudios geotécnicos, soluciones constructivas y determinados parámetros de diseño.

A juicio del órgano administrativo, esa exigencia altera el reparto de riesgos previsto en la Ley de Contratos del Sector Público y vulnera los principios de igualdad, transparencia y proporcionalidad que deben regir cualquier procedimiento de contratación.

Durante la tramitación del recurso, la Autoridad Portuaria defendió que se trata de una obra de especial complejidad técnica por sus características geotécnicas e hidráulicas, al desarrollarse en un entorno portuario con excavaciones profundas y condicionantes constructivos singulares.

Asimismo, sostuvo que los requisitos incluidos en los pliegos pretendían garantizar la experiencia de las empresas concurrentes y asegurar que las ofertas técnicas fueran compatibles con las necesidades del proyecto.

Sin embargo, el TACRC considera que esos argumentos no justifican las cláusulas impugnadas y recuerda que la normativa ofrece otros mecanismos para reforzar la solvencia o establecer condiciones especiales de ejecución sin alterar el régimen legal de responsabilidades.