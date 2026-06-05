"Desbloqueará la paralización de licencias": los arquitectos celebran que haya un nuevo PEPRI del Centro de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA El Colegio de Arquitectos de Málaga celebra la redacción de un nuevo PEPRI para el Centro Histórico y la actualización del Catálogo de Bienes Inmuebles Protegidos. La aprobación del nuevo PEPRI permitirá desbloquear la paralización de licencias urbanísticas en el centro, aportando mayor seguridad jurídica a propietarios y promotores. El presupuesto para la elaboración del nuevo plan multiplica por seis el intento anterior, reflejando la mayor complejidad técnica del proyecto. El nuevo PEPRI busca compatibilizar la conservación del patrimonio histórico con la actividad económica y la mejora de la calidad urbana en el casco antiguo de Málaga.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga ha valorado la decisión del Ayuntamiento de impulsar la redacción de un nuevo Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Centro Histórico y del Catálogo de Bienes Inmuebles Protegidos, al considerar que ambos instrumentos serán fundamentales para actualizar la gestión urbanística y patrimonial del casco antiguo.

La decana de la institución colegial, Susana Gómez de Lara, considera que la licitación de los trabajos supone una "magnífica noticia" tanto para la profesión como para la ciudad y destaca especialmente el esfuerzo realizado por la Gerencia de Urbanismo en la elaboración de unos pliegos técnicos que, a su juicio, corrigen las deficiencias que llevaron al fracaso del anterior proceso de contratación impulsado en 2018.

Uno de los aspectos más relevantes señalados es que la aprobación del nuevo PEPRI permitirá superar la situación de bloqueo que afecta actualmente a numerosas licencias urbanísticas en el Centro Histórico. "Su aprobación permitirá desbloquear la actual paralización de licencias en esta zona estratégica, una situación que generaba una profunda inseguridad jurídica", destaca Gómez de Lara.

Susana Gómez de Lara.

Según la entidad, la ausencia de una actualización de estos instrumentos de planeamiento ha generado durante los últimos años importantes problemas administrativos e inseguridad jurídica, tanto para propietarios como para profesionales y promotores que desarrollan actuaciones en esta zona de la ciudad.

Además, la futura entrada en vigor del nuevo plan y del catálogo permitirá que determinadas competencias relacionadas con la protección patrimonial sean asumidas directamente por el Ayuntamiento de Málaga, reduciendo la carga de trabajo que actualmente soporta la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía.

En el seno de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) se es prudente sobre el futuro del planeamiento. No obstante, su secretaria general, Violeta Aragón, enfatiza el hecho de que el urbanismo "tiene que ser algo vivo y adaptado a la sociedad". "No puede ir a remolque, o si no, se convierte en parte del problema y no en la solución", apostilla, admitiendo como positivo el paso adelante dado ahora por Urbanismo.

Un presupuesto seis veces superior

El Colegio también destaca el incremento económico previsto para la redacción del documento urbanístico. Según recuerda, el presupuesto contemplado por el Ayuntamiento multiplica por casi seis la dotación económica prevista en el anterior intento de contratación.

A juicio de la institución, esta mejora refleja de forma más realista la complejidad técnica que supone elaborar un nuevo PEPRI y actualizar el catálogo de edificios protegidos del Centro Histórico, una reivindicación que el colectivo venía trasladando desde hace años.

La decana subraya que el actual PEPRI ha quedado desfasado tras más de tres décadas de intervenciones, estudios e investigaciones realizadas sobre el patrimonio edificado del Centro Histórico.

Durante este tiempo se ha generado una importante base de conocimiento sobre la evolución urbana, las tipologías edificatorias y las características constructivas de numerosos inmuebles, información que ahora deberá incorporarse al nuevo documento para mejorar la protección y gestión del patrimonio.

En este sentido, el colectivo reclama que el futuro equipo redactor cuente con una elevada solvencia técnica y experiencia suficiente para afrontar una tarea que considera estratégica para el futuro del casco antiguo.

Para los arquitectos, el nuevo PEPRI no solo debe servir para actualizar la normativa urbanística, sino también para compatibilizar la conservación del patrimonio histórico con la actividad económica, la rehabilitación de edificios y la mejora de la calidad urbana en uno de los espacios más sensibles y emblemáticos de Málaga.