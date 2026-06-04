Así ha quedado el varadero de Sacaba Beach de Málaga tras retirar embarcaciones abandonadas y chatarra

Vídeo de la actuación en el varadero de San Andrés en Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha retirado diez embarcaciones y residuos del varadero de Sacaba Beach para mejorar la seguridad y salubridad de la zona. La operación incluyó la eliminación de estructuras metálicas oxidadas, tornos, un remolque y otros objetos peligrosos acumulados en el área. Actualmente permanecen seis embarcaciones en condiciones de navegar, cuyos propietarios han sido contactados para regularizar su situación. La intervención se realizó conforme a la normativa vigente para mejorar la imagen y las condiciones de uso de las zonas de varada del litoral malagueño.

El Ayuntamiento de Málaga ha llevado a cabo una actuación de limpieza y ordenación en el varadero de Sacaba Beach que se ha saldado con la retirada de diez embarcaciones y diversos residuos que suponían un riesgo para la seguridad y la salubridad de la zona.

El operativo, desarrollado el pasado 28 de mayo, contó con la participación de efectivos de la Policía Local de Málaga, personal del Área de Playas y operarios de Limasam, dentro del plan municipal de limpieza y regularización de las zonas de varada del litoral malagueño.

La intervención permitió retirar seis embarcaciones cuyos propietarios habían sido localizados previamente y requeridos para hacerse cargo de ellas al presentar síntomas de abandono. Además, otras cuatro embarcaciones —dos barcas y dos botes— fueron intervenidas por los servicios municipales y tratadas como residuos sólidos urbanos debido a su avanzado estado de deterioro y a los daños estructurales que impedían su navegación.

Junto a las embarcaciones, los equipos municipales eliminaron numerosos elementos no autorizados acumulados en el entorno del varadero. Entre ellos figuraban estructuras metálicas oxidadas, tornos, un remolque de dos ruedas, piezas con bordes cortantes y una carcasa metálica con motor en su interior que presentaba un importante deterioro.

Según el Ayuntamiento, muchos de estos objetos suponían un riesgo para los usuarios de la zona debido a su estado de conservación y a la presencia de elementos afilados y corrosión avanzada.

La actuación incluyó una limpieza integral del espacio y la recolocación, mediante maquinaria pesada, de tres grandes piedras que delimitan el área de varada y que habían sido desplazadas de su posición original.

En el recinto permanecen actualmente seis embarcaciones que se encuentran en condiciones de navegar, aunque requieren labores de mantenimiento o puesta a punto. Los propietarios han sido contactados por la Policía Local y se han comprometido a regularizar su situación, trabajos que ya han concluido en algunos casos y continúan en otros.

Las actuaciones se han realizado conforme a la normativa vigente en materia de uso de playas y embarcaciones de recreo, con el objetivo de mejorar la seguridad, la imagen y las condiciones de uso de las zonas de varada del litoral malagueño.