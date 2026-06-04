La promotora que compró los terrenos de La Térmica refuerza su posición en Málaga con 238 viviendas en Teatinos

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Las claves Generado con IA Naiz Homes lanza una nueva promoción residencial en Teatinos, Málaga, con 238 viviendas de uno, dos y tres dormitorios. El proyecto, llamado Jara de Teatinos, apuesta por la eficiencia energética e incorpora energías renovables, iluminación LED y aislamiento térmico avanzado. La urbanización contará con piscina, pista de pádel, coworking, área infantil, sauna, trasteros y tres plantas de aparcamiento. La promoción está cerca de la Universidad de Málaga y el hospital Virgen de la Victoria, en una zona con alta demanda residencial y buenas conexiones.

La promotora inmobiliaria Naiz Homes continúa reforzando su presencia en la Costa del Sol con el lanzamiento de una nueva promoción residencial en Teatinos, uno de los barrios con mayor dinamismo urbanístico de Málaga capital.

El proyecto, denominado Jara de Teatinos, contempla la construcción de 238 viviendas de uno, dos y tres dormitorios sobre una superficie de 9.000 metros cuadrados. Con ello la entidad refuerza su posición en la capital malagueña después de hacerse con el desarrollo residencial privado de La Térmica, en la nueva Milla de Oro de la ciudad.

La promoción ha sido diseñada por el estudio Alberro Arquitectos y apuesta por un modelo residencial centrado en la eficiencia energética, la sostenibilidad y la calidad arquitectónica. El edificio incorporará sistemas de energías renovables, entre ellos aerotermia para la producción de agua caliente sanitaria y paneles fotovoltaicos destinados al abastecimiento de los servicios comunes.

Asimismo, contará con iluminación LED de alta eficiencia en las zonas comunitarias y viviendas equipadas con carpinterías de PVC y doble acristalamiento para mejorar el aislamiento térmico y reducir el consumo energético.

Otra imagen de la nueva promoción de Naiz Homes en Málaga.

Entre los principales atractivos del complejo destacan sus amplias zonas comunes, que incluirán piscina, pista de pádel, espacio de coworking, área infantil, sauna, trasteros y tres plantas de aparcamiento. Las viviendas dispondrán además de jardín o terraza, en función de la tipología.

La promoción se ubica en una de las áreas con mayor demanda residencial de la ciudad, próxima a la Universidad de Málaga, al Hospital Universitario Virgen de la Victoria y a distintos centros educativos. Su localización ofrece además buenas conexiones con el resto de la capital y con el aeropuerto.

Según ha informado la compañía, Jara de Teatinos es ya el cuarto proyecto que desarrolla en Andalucía y actualmente se encuentra al 50% de su desarrollo. La promotora prevé reforzar durante 2026 su equipo local en Málaga para continuar impulsando su actividad en la provincia.