Málaga estrena su primer cine premium: MK2 aterriza en la capital con 11 salas y 1.000 butacas reclinables

De izquierda a derecha: Jacobo Florido, concejal de Turismo; Álvaro Postigo, director de MK2 España; Mariana Pineda Carbó, concejala de Cultura; Francisco Javier Marín, director general de Bogaris; y Francisco Pomares, concejal de Vivienda. Samuel Baeza

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga inaugura su primer cine premium, MK2, en Málaga Nostrum, con 11 salas y cerca de 1.000 butacas reclinables. La apertura coincide con la Fiesta del Cine, permitiendo el acceso a películas por 3,50 euros del 8 al 11 de junio. El proyecto ha supuesto una inversión de siete millones de euros y prevé atraer a 300.000 espectadores al año. La inauguración contó con representantes institucionales y destacó la colaboración público-privada en la modernización del espacio.

Al entrar en la sala número once del MK2 en Málaga Nostrum, sobreviene un olor a nuevo similar al de un coche recién salido del concesionario. Esta sensación de estreno se traslada a las butacas reclinables, al aire acondicionado y a una pantalla Harkness Screen para potenciar la experiencia de inmersión en el séptimo arte.

Se trata de una experiencia que es el resultado de cuatro años de tramitación del proyecto en los que, pese a los inconvenientes, se ha conseguido dotar a Málaga de un cine premium con 11 salas y cerca de 1.000 butacas reclinables que ofrecen una experiencia más cómoda al público.

La apertura coincidirá con la Fiesta del Cine, del 8 al 11 de junio, donde los espectadores podrán acceder a películas a razón de 3,50 euros. Aparte, con la tarjeta MK2, los asistentes podrán acudir cualquier día a todas las sesiones que quieran por 7 euros.

El acto de inauguración ha tenido lugar este jueves 4 de junio y ha contado con la presencia de representantes institucionales y los responsables de este proyecto. A lo largo de la presentación, en la que los asistentes han podido comprobar la comodidad de las butacas, Francisco Javier Martín, director general de Bogaris, ha transmitido su agradecimiento al Ayuntamiento de Málaga por el apoyo recibido y ha destacado la labor de los funcionarios y las autoridades políticas.

“Esta inauguración es un paso más para la modernización del Málaga Nostrum y que se verá rematada a lo largo del año cuando abra Mercadona y Costco. Nos atrae el cine y esta compañía apuesta por la calidad para volver al cine”, ha explicado.

Por su parte, Álvaro Postigo, director de MK2 España, ha celebrado la culminación de este proyecto tras superar diversos retrasos y lo ha definido como “un hito” para Málaga. “Este proyecto ha recibido una inversión de siete millones de euros, nueve personas tuvieron que acogerse a un ERTE y aun con estos retrasos, se va a ofrecer una experiencia de primer nivel. Es una inversión en empleo, economía y cultura, con una previsión de 300.000 espectadores al año”.

Mariana Pineda, concejala de Cultura y Patrimonio Histórico, ha clausurado el turno de intervenciones para subrayar el valor de la colaboración público-privada en el desarrollo de la ciudad. Pineda ha recordado la importancia de recuperar los hábitos culturales tras la pandemia y ha matizado que el cine posee una “liturgia muy especial” que actúa como llamada para familias, amigos y vecinos.

La jornada ha concluido con una proyección de muestra que ha adelantado algunas de las próximas películas que formarán parte de la programación de estas nuevas salas.