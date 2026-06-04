Málaga activa la demolición de una vieja fábrica de vinagre en ruinas en Cruz de Humilladero

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha licitado la demolición de una antigua fábrica de vinagre en la calle Merlo, Cruz de Humilladero, por 42.930 euros. El edificio, construido en 1954 y con 238 m², está en ruinas, con hundimiento parcial de la cubierta y riesgos estructurales. Durante la demolición será necesario cortar la circulación en las calles adyacentes y retirar instalaciones urbanas como conducciones eléctricas y una farola. Se sospecha la existencia de un pozo y un aljibe en el interior del inmueble, según documentación histórica.

El Ayuntamiento de Málaga ha sacado a licitación las obras para demoler una antigua fábrica de vinagre situada en el número 23 de la calle Merlo, en el distrito de Cruz de Humilladero, un inmueble que lleva años abandonado y que presenta un avanzado estado de deterioro estructural.

Los trabajos cuentan con un presupuesto base de 42.930 euros y un plazo de ejecución de un mes. Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el próximo 18 de junio.

El edificio, construido en 1954 y con una superficie de 238 metros cuadrados, fue durante décadas una fábrica dedicada a la producción de vinagre. Tras un largo procedimiento de expropiación forzosa iniciado por el Ayuntamiento, el inmueble pasó finalmente a ser de titularidad municipal.

Según recoge el proyecto redactado por la Gerencia de Urbanismo, la nave industrial se encuentra actualmente vacía, completamente tapiada y en situación ruinosa. De hecho, una de sus cubiertas ya se ha desplomado, mientras que las restantes presentan importantes patologías que evidencian posibles riesgos estructurales.

El informe técnico destaca la existencia de un hundimiento parcial de la cubierta, problemas de estabilidad en la estructura y la presencia de elementos de fibrocemento, materiales que obligan a extremar las precauciones durante la demolición.

Calles cortadas durante los trabajos

La singular ubicación de la parcela, entre las calles Merlo e Ildefonso González Solana, obligará a adoptar medidas especiales de seguridad. Ambas vías son estrechas y registran tránsito tanto peatonal como rodado, por lo que será necesario cortar temporalmente la circulación durante las labores de derribo.

Además, será preciso retirar o adaptar diversas instalaciones urbanas afectadas, entre ellas conducciones eléctricas situadas en las fachadas y una farola del alumbrado público. También se procederá al vallado del solar y a la anulación de las acometidas de servicios del edificio.

Los técnicos municipales advierten de que en el interior podrían existir un antiguo pozo y un aljibe, elementos que figuran en la documentación histórica del expediente de expropiación, aunque no han podido ser inspeccionados debido al tapiado integral del inmueble.