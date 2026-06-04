El incendio del Hotel Ibis dispara la preocupación vecinal por la seguridad en el Centro de Málaga

Vídeo del incendio en el hotel IBIS y el Le Grand Café de Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA La Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga pide reforzar la seguridad contra incendios tras el fuego en el hotel Ibis Málaga Centro. El incendio evidenció los riesgos de la alta concentración de locales de hostelería bajo viviendas antiguas, con materiales combustibles y calles estrechas. Los vecinos denuncian dificultades de acceso para los servicios de emergencia debido a terrazas y otros obstáculos en el espacio público. Reclaman la publicación de datos sobre inspecciones de locales de ocio y la elaboración de un plan específico de prevención de incendios para el Centro Histórico.

La Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga ha reclamado al Ayuntamiento un refuerzo de las medidas de prevención y seguridad contra incendios en el Centro Histórico tras el incendio declarado el pasado 25 de mayo en el establecimiento de hostelería Le Grand Café, situado en los bajos del hotel Ibis Málaga Centro.

El colectivo vecinal considera que el suceso, que obligó a evacuar a un centenar de personas y movilizó durante varios días al Real Cuerpo de Bomberos debido a distintas reactivaciones, ha puesto de manifiesto los riesgos que, a su juicio, existen en una zona caracterizada por la elevada concentración de locales de hostelería y ocio ubicados bajo edificios residenciales.

En un comunicado, la asociación sostiene que el incendio del hotel constituye un "aviso de peligro real" y alerta de las especiales características del Centro Histórico, donde conviven establecimientos de restauración y ocio con inmuebles de gran antigüedad, muchos de ellos con elementos constructivos de madera y separados por calles estrechas que podrían favorecer la propagación de un fuego.

Los vecinos también muestran su preocupación por las dificultades de acceso que, según denuncian, encuentran los servicios de emergencia en determinadas vías del centro debido a la ocupación de espacio público por terrazas y otros elementos urbanos.

En este sentido, recuerdan que los bomberos han advertido en distintas ocasiones de la necesidad de garantizar itinerarios adecuados para la intervención de los vehículos de emergencia.

La asociación critica la falta de información pública sobre el plan especial de inspección de establecimientos de hostelería, pubs, discotecas y salas de fiesta anunciado por el Ayuntamiento a finales de 2023 tras el incendio registrado en varios locales de ocio de Murcia.

Según señala, dos años y medio después no se han dado a conocer datos detallados sobre el número de inspecciones realizadas, las irregularidades detectadas o las medidas adoptadas.

A raíz de esta situación, el colectivo reclama la publicación de los resultados de dicho plan, la realización de inspecciones periódicas en los locales situados bajo viviendas y la elaboración de un plan específico de prevención de incendios para el Centro Histórico.

"La seguridad de los vecinos no puede quedar subordinada a ninguna actividad económica", concluye la asociación, que considera necesario reforzar los mecanismos de control para minimizar los riesgos en una de las zonas más densamente ocupadas de la ciudad.