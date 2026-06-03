VIPS refuerza su expansión en Andalucía con un nuevo restaurante en el Outlet Málaga Factory

Las claves

Las claves Generado con IA VIPS abre un nuevo restaurante en el Outlet Málaga Factory, sumando ya 13 locales en Andalucía y 7 en la provincia de Málaga. El establecimiento cuenta con 265 m² y capacidad para 131 comensales, distribuidos entre interior y terraza. El local mantiene el concepto versátil de la marca y destaca por la incorporación de una nueva gama de sándwiches Gourmet. La recaudación del día de inauguración se destinará a un proyecto social junto a Cruz Roja para apoyar a personas vulnerables.

Apenas días después de que Costco pusiera la primera piedra de su gran hipermercado en Málaga y en la antesala de que MK2 abra al público sus nuevos y modernos cines en el Centro Comercial Málaga Nostrum, la cadena de restaurantes VIPS informa de la apertura de un establecimiento en el Outlet Málaga Factory.

Un proyecto con el que consolida su crecimiento en Andalucía, región en la que ya alcanza 13 establecimientos, siete de ellos en la provincia malagueña.

El nuevo local dispone de 265 metros cuadrados de superficie y capacidad para 131 comensales. Quedan distribuidos entre el interior del restaurante (60 plazas) y una terraza interior con 71 asientos, pensada para ofrecer una experiencia más abierta dentro del entorno comercial.

Con esta apertura, la cadena del grupo ALSEA continúa ampliando su presencia en la provincia, donde ha reforzado su posicionamiento como punto de encuentro gastronómico en espacios de gran afluencia.

El establecimiento mantiene el concepto característico de la marca: un restaurante versátil, diseñado para diferentes momentos del día, desde desayunos y comidas hasta meriendas y cenas.

El nuevo espacio incorpora la estética habitual de VIPS, con cocina abierta y un formato que busca combinar comodidad, rapidez y una oferta gastronómica reconocible para el cliente habitual. La compañía destaca que Málaga se ha convertido en una plaza estratégica dentro de su plan de crecimiento en el sur de España.

En este nuevo establecimiento, VIPS impulsa su carta con una de sus principales novedades recientes: la gama de sándwiches Gourmet.

Esta línea incluye cuatro propuestas, entre ellas dos reinterpretaciones de clásicos de la marca —el VIPS Club Gourmet y el CachoPower® de pollo— y dos nuevas incorporaciones con perfiles más innovadores, como el tartar de atún con mango y el steak tartar de buey.

El restaurante operará con un amplio horario de apertura, de 10:00 a 23:00 horas de domingo a jueves, ampliando su cierre hasta las 23:30 horas los viernes y sábados.

Más allá de su expansión comercial, VIPS ha vinculado esta apertura a su programa de responsabilidad social Apertura con Causa, desarrollado junto a Cruz Roja. En esta ocasión, la compañía destinará la recaudación del día de inauguración al proyecto Atención Urgente a las Necesidades Básicas: Autonomía y Salud en la Cesta Básica, orientado a garantizar el acceso a la alimentación de personas en situación de vulnerabilidad.