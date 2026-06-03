Málaga se prepara para rediseñar el tráfico en dos de sus grandes polígonos: Trévenez y San Julián

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga licita un estudio integral de tráfico y movilidad para los polígonos Trévenez y San Julián, con un presupuesto de cerca de 97.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. El plan contempla un análisis exhaustivo que incluye circulación de vehículos, acceso a los recintos, movilidad peatonal, transporte público, bicicleta, estacionamiento y distribución de mercancías. Se realizarán trabajos de campo para evaluar infraestructuras, seguridad vial y accesibilidad, así como entrevistas con las entidades gestoras de los polígonos industriales. El estudio prevé propuestas de reordenación viaria, posibles prolongaciones de calles y la elaboración de un programa de actuaciones priorizadas para mejorar la operatividad de estas zonas industriales.

El Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha una nueva licitación para la elaboración de un estudio técnico integral de tráfico, movilidad y señalización en dos de sus principales áreas industriales: los polígonos de Trévenez y San Julián.

El contrato, con un importe cercano a los 97.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, busca diagnosticar en profundidad la situación actual y definir un plan de actuación que mejore la operatividad de estas zonas clave para la actividad económica de la ciudad.

El plazo para la presentación de ofertas finaliza el 19 de junio de 2026.

El objetivo del contrato es elaborar un análisis exhaustivo del funcionamiento del tráfico en ambos polígonos, que permita detectar debilidades y proponer soluciones tanto a corto como a medio plazo. El estudio deberá abarcar desde la circulación de vehículos y el acceso a los recintos industriales hasta la movilidad peatonal, el transporte público, la bicicleta, el estacionamiento y la distribución urbana de mercancías.

El trabajo se estructura en dos grandes fases. La primera se centra en la consultoría y diagnóstico de movilidad, mientras que la segunda abordará propuestas técnicas concretas, incluyendo anteproyectos de reordenación viaria y señalización.

Entre los elementos clave del análisis figura la elaboración de un modelo de tráfico basado en datos actuales y previsiones de crecimiento, con especial atención a las horas punta y a los puntos de mayor congestión. También se realizarán estudios de maniobrabilidad para vehículos pesados, fundamentales en entornos industriales de alta actividad logística.

Un mapa detallado

El pliego técnico establece la necesidad de realizar trabajos de campo detallados, calle a calle, para evaluar el estado de las infraestructuras existentes. Esto incluye el análisis del estado de las aceras, la señalización viaria, la oferta de aparcamiento y la detección de estacionamientos irregulares, así como entrevistas con las entidades gestoras de los polígonos.

El estudio también incorporará un análisis específico de la seguridad vial, la accesibilidad peatonal y la movilidad en transporte público, incluyendo la red de autobuses urbanos gestionada por EMTSAM, así como conexiones metropolitanas y otros modos de transporte como el taxi, el VTC o el ferrocarril de Cercanías.

En paralelo, se evaluará la movilidad ciclista y la viabilidad de futuras conexiones con el Plan Director de la Bicicleta de Málaga, además de la logística de carga y descarga, un aspecto clave en la actividad diaria de estas áreas industriales.

Entre las propuestas que deberán analizarse figura la posible prolongación de la calle Joaquín Vargas hasta la avenida Ortega y Gasset, una actuación con impacto directo en la conexión de los polígonos con los grandes ejes viarios metropolitanos, como la A-7 y la A-357.

El estudio deberá también identificar cuellos de botella, puntos críticos de circulación y posibles mejoras en la ordenación del tráfico, tanto en el interior de los polígonos como en sus accesos.

Además, se contempla la elaboración de un programa de actuaciones priorizadas, con planificación temporal y económica, así como la identificación de caminos críticos para su ejecución.