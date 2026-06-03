Atarazanas se blinda ante la masificación: Málaga instala carteles para regular el flujo de turistas

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga instala nueva cartelería informativa en el Mercado de Atarazanas para ordenar la circulación de visitantes y mejorar la fluidez en los pasillos. La medida responde a la petición de los titulares de los puestos, preocupados por las frecuentes congestiones durante las horas de mayor afluencia turística. Las señales, en español e inglés, recuerdan a turistas y clientes la importancia de respetar la actividad comercial y ofrecen recomendaciones para mantener el orden. Entre las indicaciones destacan no bloquear pasillos y puestos, evitar tocar productos y no realizar fotos o vídeos sin permiso.

El Ayuntamiento de Málaga ha iniciado la instalación de nueva cartelería informativa en el Mercado de Atarazanas con el objetivo de ordenar la circulación de visitantes, mejorar la fluidez en los pasillos y armonizar la actividad comercial en uno de los espacios más concurridos del Centro Histórico.

La medida ha sido adoptada a petición de los propios titulares de los puestos, que habían trasladado al Área de Comercio la necesidad de actuar ante las frecuentes congestiones de tránsito peatonal que se producen en el interior del mercado, especialmente en horas de mayor afluencia turística.

La nueva señalización se ubicará en distintos puntos del recinto y estará dirigida tanto a clientes como a visitantes y operadores turísticos.

Los mensajes, redactados en español e inglés, recuerdan que el mercado es un espacio de trabajo activo, por lo que se pide respetar la actividad de los comerciantes y facilitar la circulación por los pasillos.

Entre las indicaciones que recogerán los paneles figuran recomendaciones básicas de comportamiento, como mantener libres los pasillos y salidas, no interrumpir la actividad de venta, respetar a vendedores y compradores o evitar bloquear los puestos durante la visita. También se recuerda la necesidad de no tocar los productos expuestos y de evitar la realización de fotografías o vídeos sin permiso.

El Ayuntamiento subraya que el objetivo de esta actuación es mejorar la convivencia entre la actividad comercial tradicional del mercado y el creciente flujo de visitantes, reforzando al mismo tiempo la experiencia de compra y la funcionalidad del recinto.

La iniciativa incluye además un mensaje de agradecimiento a los usuarios por su colaboración para mantener el orden y facilitar el normal desarrollo de la actividad diaria en el mercado.