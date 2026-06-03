Apuñalan a un joven de 25 años en pleno Centro de Málaga: los autores, a la fuga

Las claves

Las claves Generado con IA Un joven de 25 años ha sido apuñalado en pleno Centro de Málaga. La agresión ocurrió en la Alameda de Colón, sobre las 19:50 horas. Los autores huyeron en dos coches y, según testigos, usaron un cuchillo. El joven herido fue trasladado en ambulancia al Hospital Clínico de Málaga.

Un joven de 25 años ha sido trasladado por los sanitarios del 061 al Hospital Clínico de Málaga tras ser apuñalado en pleno Centro de Málaga.

El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha recibido una llamada a las 19.50 horas alertando de la presencia de un joven malherido en la acera de la Alameda de Colón.

Los testigos han explicado a la sala operativa que los autores de la agresión se habían dado a la fuga en dos coches. Así, hablaban de que habían visto un cuchillo que, previsiblemente, sería el arma utilizada en la agresión.

Desde el 112 han confirmado que una ambulancia del 061 ha trasladado al Hospital Clínico de Málaga al joven, cuya gravedad se desconoce.

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