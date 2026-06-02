Así se revisará en 3D el estado del dique de Levante del Puerto de Málaga bajo el agua

Las claves

Las claves Generado con IA La Autoridad Portuaria de Málaga licita una inspección submarina 3D del dique de Levante y los muelles 4 y 5 para evaluar el estado tras las recientes obras de refuerzo. Se emplearán batimetría de alta resolución, sensores LIDAR y vehículos submarinos teledirigidos (ROV) para crear modelos digitales tridimensionales de las infraestructuras y el entorno marino. Los trabajos incluirán inspección visual subacuática, generación de informes técnicos y entrega de modelos 3D en formatos compatibles con la gestión portuaria. El objetivo es detectar posibles daños o deformaciones y garantizar la seguridad y operatividad del dique ante el aumento de la actividad portuaria.

La Autoridad Portuaria de Málaga ha sacado a licitación un contrato para realizar una inspección submarina de alta precisión en el dique de Levante y en los muelles 4 y 5 del recinto portuario, con el objetivo de evaluar el estado de estas infraestructuras tras las recientes obras de refuerzo estructural.

El pliego técnico fija un plazo de presentación de ofertas hasta el 17 de junio y contempla un presupuesto base de 14.458,50 euros (sin IVA) para la realización de los trabajos, que deberán ejecutarse en el plazo de un mes desde la adjudicación.

El contrato incluye una inspección mediante batimetría de alta resolución y vehículos submarinos operados a distancia (ROV), así como la generación de modelos digitales tridimensionales de las estructuras sumergidas y del entorno marino.

Según el documento técnico, el objetivo es comprobar el estado actual del dique de Levante tras las fases I y II de refuerzo del espaldón concluidas entre 2023 y 2025, así como detectar posibles desplazamientos, giros o deformaciones en los elementos estructurales.

Vista de las zonas de actuación.

La inspección abarcará tanto la parte interior como exterior del dique, incluyendo la banqueta de cimentación y el fondo marino próximo, además de los muelles número 4 y 5, donde se prevé un incremento de la actividad portuaria ante la posible puesta en marcha de nuevas líneas marítimas de mercancías.

El estudio combinará sistemas de batimetría multihaz de alta resolución con sensores LIDAR para la zona emergida, lo que permitirá generar un modelo tridimensional continuo del terreno y de las infraestructuras con una densidad de hasta 400 sondas por metro cuadrado.

Asimismo, se realizará una inspección visual subacuática completa mediante cámaras HD y equipos ROV, con el fin de documentar el estado de los cajones del dique, la banqueta y los elementos estructurales de los muelles.

Posteriormente, los datos obtenidos serán procesados para elaborar modelos digitales del terreno antes y después de las actuaciones de refuerzo, lo que permitirá analizar la evolución de la infraestructura y detectar posibles patologías o daños.

El Puerto de Málaga recuerda en el pliego que en 2021 ya se realizó una inspección similar, así como que las obras de refuerzo del espaldón del dique se han desarrollado en dos fases, finalizadas en 2023 y 2025, lo que hace necesario actualizar la información técnica sobre el estado de la infraestructura sumergida.

El contrato incluye también la elaboración de informes técnicos, planos, ficheros digitales y un modelo 3D completo del entorno portuario, que deberá entregarse en distintos formatos compatibles con los sistemas de gestión de la Autoridad Portuaria.

El plazo de ejecución de los trabajos será de un mes y el adjudicatario deberá contar con experiencia acreditada en al menos cinco proyectos similares de inspección subacuática o batimetría de alta resolución.

La Autoridad Portuaria enmarca esta actuación en su programa de mantenimiento y control estructural de infraestructuras estratégicas, con el objetivo de garantizar la seguridad y operatividad del dique de Levante ante su uso como obra de abrigo y la creciente actividad logística del puerto.