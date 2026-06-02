Las Flores, de luto por la muerte de Pepa Martos a los 70 años: "Era una activista que se desvivía por la gente del barrio"

Las claves

Las claves Generado con IA Pepa Martos, vecina emblemática de Las Flores, falleció a los 70 años dejando un profundo vacío en el barrio por su labor social y humana. Tras décadas en Asuntos Sociales, lideraba el club Unesco de Las Flores, brindando apoyo a migrantes, niños y mayores con clases, ayuda jurídica y actividades. Su entrega fue reconocida por vecinos y asociaciones, quienes destacan su implicación en la vida comunitaria, su espíritu solidario y su papel como referente local. La comunidad propone perpetuar su memoria con una calle y asegura que su legado continuará a través de quienes trabajaron a su lado.

Nadie en el barrio de Las Flores es capaz de articular un adjetivo que describa cómo debe a Pepa Martos, una vecina que ha dejado huérfano a todo el vecindario tras su partida el pasado domingo, 31 de mayo.

La mujer, que tenía 70 años recién cumplidos, era un pilar fundamental de su barrio, donde desde hace años se dedicaba a ayudar a los demás en todo lo que necesitaran. "No habrá nadie como ella aquí", explica una vecina, aún en estado de shock por la muerte repentina de Martos.

Tras pasar más de tres décadas trabajando en Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Málaga, la mujer lideraba desde su jubilación el club Unesco de Las Flores, una asociación volcada en el apoyo a los migrantes y en la ayuda a los niños y adultos del barrio que, según los vecinos, "valía para un roto y para un descosido". "Lo de Pepa no era ni medio normal, igual la veías con inmigrantes, con niños o con los mayores del barrio", explican.

La asociación contaba con clases de apoyo para niños, tanto de Primaria como de Secundaria; clases de español para migrantes; clases de costura y de memoria para mayores, gabinete psicológico para aquel que lo necesitara o ayuda jurídica para rellenar papeles y resolver trámites.

Además, algunas voces sostienen que, en un momento en el que los barrios empiezan a perder la identidad, Pepa "hacía barrio".

En el perfil de Instagram de la asociación se pueden ver imágenes de cómo desde Club Unesco hacían rutas con los niños para conocer todos los parques o zonas verdes de la zona ya que muchos no tenían ninguna información sobre ellos. "Hacéis el barrio más bonito", le ponía en un comentario del post otra vecina.

Así, todas las fuentes consultadas señalan que Pepa no hacía distinciones, "tanto los españoles como los inmigrantes, ella no desahuciaba a nadie, para ella todo el mundo éramos iguales".

Una de sus amigas asegura que la vio acompañar a sus hijos desde los cuatro y los cinco años, hoy adultos con familia, y ocuparse después de sus nietos, a los que recuerda "siempre debajo de mi ventana jugando al veo veo con ella".

Los llevaba de campamento y de ruta y les montaba las fiestas de Halloween o de Reyes, y nunca pedía nada a cambio. "Jamás en la vida ha sido interesada", insiste. Para ella, Pepa no se ha ido del todo, "ahora mismo está descansando en otro sitio que no es la Tierra".

No han sido pocas las veces que ha abierto su casa a quien lo necesitaba. Fuentes del barrio han explicado que en 1998, Pepa acogió a dos chicos y los mantuvo con ella hasta que se aseguró que encontraron buenas familias y volarían solos. Hoy, aseguran, "son personas de bien" gracias a su ayuda.

Su labor tenía además un trasfondo de necesidad. Las Flores es una barriada humilde, reconocida por la administración como zona de rehabilitación integral, y los vecinos denuncian ante este periódico que apenas disponen de servicios públicos.

Carlos de Foucauld

En ese vacío, la iglesia y el club Unesco de Pepa responden prácticamente como principal servicio a los más desfavorecidos, y Pepa era el alma de ambos.

Tenía incluso las llaves de la iglesia, una muestra de hasta dónde llegaba su implicación. "Ha sido luchadora constante en la defensa de los débiles", resume uno de los vecinos.

En esa entrega había también una raíz espiritual. Según cuentan quienes la conocieron, Pepa seguía el ejemplo de san Carlos de Foucauld y vivía en fraternidad inspirada en sus enseñanzas, una manera de entender la fe basada en la vida sencilla y en la cercanía con los más humildes que ella trasladaba a cada rincón del barrio.

Formaba parte del Arciprestazgo de Cristo Rey, donde todos están conmocionados por su muerte. Algunos allí la conocían desde joven, en el movimiento de jóvenes de Acción Católica y aseguran que desde sus inicios siempre estuvo ligada a la ayuda humanitaria, "currando para los más pobres" y siempre en un segundo plano. "Se la quiere mucho y en el Arciprestazgo la echaremos mucho de menos".

Antes de instalarse en Las Flores, habría participado en misiones y voluntariados en otros países, según las mismas voces. Y todo ello con la misma entrega que más tarde encontró su sitio en las calles del barrio que jamás la va a olvidar.

Voz del barrio

Su lucha por el pueblo no se quedaba en el club. Pepa formaba parte de la junta directiva de la asociación de vecinos Siempre Las Flores, a la que cedía un local para sus reuniones, y peleaba por mejoras para la zona prácticamente desde el día en que llegó al barrio. Su voz era la más respetada, dice el presidente de la asociación, Francisco Herrera.

"Cuando decía algo, más me valía no llevarle la contraria, su palabra era ley", recuerda entre risas el presidente, que se muestra roto por la partida de su amiga.

Una imagen del homenaje que le hicieron en vida.

El reconocimiento del barrio llega ahora que ha fallecido. Hace un año, el 10 de mayo, la asociación rindió homenaje a seis mayores ejemplares de Las Flores, y ella fue una de las seis. "Se lo merecía todo porque su misión aquí cabía en una palabra: ayudar sin pedir a los demás", explican desde el barrio.

Además de pasar por el Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, pasó un tiempo también cedida a Cáritas, donde fue educadora en viviendas sociales de niños migrantes. Al jubilarse decidió montar el club Unesco, con el que llevó al barrio la labor de toda una vida. "Amaba su profesión hasta después de jubilarse", resume una de sus amigas más cercanas.

La noticia de su muerte corrió por las redes en cuestión de horas y ha dejado un reguero de mensajes de despedida. En la publicación que daba a conocer su fallecimiento en el grupo de vecinos de Facebook del barrio se acumulan decenas de comentarios de vecinos rotos por la pérdida.

Una calle para ella

Uno de ellos, que dice conocerla desde hace cuarenta años, resume el sentir del barrio. La describe como "la persona que más ha hecho por este barrio, valiente, luchadora, pero sobre todo siempre dispuesta a ayudar a todos los que hemos necesitado".

En su mensaje desliza incluso una propuesta, que su memoria "debería perpetuarse en una calle o plaza". "Tus grandes logros, que tan normal veías, eran proezas extraordinarias", añade, antes de despedirse con la misma palabra que hoy repite todo el vecindario. "Este barrio hoy queda huérfano".

Los mensajes se cuentan por decenas y comparten un mismo tono. Una vecina la define como "un ejemplo de vecina, activista y gran persona". Otra asegura que su legado "vivirá para siempre en el corazón de todos aquellos a los que ayudaste". "Un referente para todos", escribe alguien más, que reclama que "haya más personas como ella".

Entre la avalancha de condolencias asoma también el desconcierto por lo repentino de su marcha. "En serio, ¿qué le ha pasado?, ¿alguien sabe algo?", pregunta una vecina, reflejo de un barrio que aún busca explicación a la ausencia de una de sus vecinas más icónicas.

Al parecer, según explican fuentes consultadas, Pepa habría sido víctima de la complicación de una infección que la llevó hasta la UCI tras extraerse una muela.

Pepa había cumplido 70 años apenas cinco días antes de su muerte. Sopló las velas el pasado 26 de mayo, y este lunes su barrio la ha despedido en su iglesia con honores.

La tarea que practicó en vida, en cualquier caso, no se detendrá. Todo apunta a que Yolanda, una amiga cercana y su compañera de piso inseparable, se quedará al frente del club Unesco y continuará su labor con los niños del barrio.

"Todo quedará sembrado en cada uno de los niños que han pasado por tus manos en Las Flores y tu trabajo nunca desaparecerá", dice una de sus amigas más cercanas. Y el barrio hará suyo el deseo de otra vecina, que esa semilla que plantó Pepa "germine y florezca en todos nuestros corazones" llenando el barrio de "bellas flores".