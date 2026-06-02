Así será por dentro el gigantesco Costco que abrirá en Málaga en 2027

Se prevé la creación de al menos 200 empleos directos y la transformación integral del complejo comercial, reforzando la oferta de compras, restauración y servicios en Málaga.

El establecimiento incluirá obradores internos de carnicería, panadería y cocina preparada, servicios de óptica, revisión auditiva, venta de neumáticos y una cafetería de estilo americano.

El acceso al centro estará reservado a socios mediante una cuota anual, siguiendo el modelo global de Costco, que ya cuenta con más de 145 millones de titulares.

Costco abrirá en 2027 un hipermercado de más de 14.000 m² en Málaga Nostrum, acompañado de una gasolinera y una moderna zona de ocio con multicines.

El desembarco de Costco en Málaga no es solo la llegada de un nuevo hipermercado. Es la implantación local de uno de los mayores grupos de distribución del planeta, una multinacional que mueve cientos de miles de millones de dólares al año y que se ha convertido en un referente global del comercio basado en grandes superficies, precios ajustados y modelo de socios.

Con la colocación de la primera piedra del futuro centro de Málaga Nostrum, el proyecto entra ya en fase de ejecución y empieza a dibujar no solo cómo será la tienda, sino también el impacto que tendrá en todo el complejo comercial, llamado a vivir una profunda transformación con la llegada del gigante estadounidense, una futura gasolinera asociada a la marca y la renovación de la oferta de ocio con nuevos multicines.

Costco es actualmente uno de los mayores grupos de distribución del mundo, junto a Walmart y Amazon, con unos ingresos anuales que rondan los 270.000 millones de dólares y beneficios superiores a los 8.000 millones.

Su red global supera los 900 almacenes en 14 países, con una fuerte presencia en Estados Unidos, Canadá y México, además de su expansión en Europa y Asia.

Diseño de la tienda de Costco en Málaga.

En total, la compañía emplea a alrededor de 340.000 trabajadores en todo el mundo y cuenta con más de 145 millones de titulares de tarjeta, base fundamental de su modelo de negocio.

Porque Costco no funciona como un supermercado tradicional: el acceso está reservado exclusivamente a socios que pagan una cuota anual (unos 36 euros), lo que convierte la fidelización en uno de los pilares de su éxito global.

En España ya cuenta con varios centros operativos y Málaga será una de las próximas grandes aperturas dentro de su estrategia de expansión.

Un almacén gigante

El futuro establecimiento de Málaga Nostrum se levantará sobre una parcela de unos 15.000 metros cuadrados y tendrá una superficie construida superior a los 14.000 metros cuadrados.

El interior responderá al modelo clásico de Costco: un gran almacén de estanterías altas, palés visibles y productos en formatos grandes o familiares. La oferta abarcará alimentación, electrónica, textil, hogar, electrodomésticos, juguetes, droguería y artículos deportivos.

Las alturas interiores, de hasta siete metros en algunas zonas, refuerzan esa estética industrial que caracteriza a la marca en todo el mundo.

Uno de los elementos más singulares del proyecto será la apuesta por la elaboración propia dentro del propio establecimiento. Habrá obradores internos de carnicería, panadería, pastelería y cocina preparada, donde se elaborarán productos como carnes procesadas, panes, postres, pollos asados o costillas marinadas.

Parte de estos procesos serán visibles para el cliente a través de cerramientos acristalados, reforzando la idea de transparencia en la producción.

La oferta se completará con platos preparados listos para llevar, además de una cafetería de estilo americano con pizzas, hamburguesas y perritos calientes.

Imagen de archivo de una gasolinera de Costco. EP

Gasolinera, neumáticos y servicios añadidos

El proyecto de Málaga Nostrum se completa con una de las señas de identidad de Costco en muchos países: una gasolinera de precios competitivos destinada a socios, que funcionará como un potente elemento de atracción de clientes para todo el complejo.

A ello se suma un área de servicios que incluirá óptica, revisiones auditivas y un centro de venta e instalación de neumáticos, integrando así consumo, movilidad y servicios en un mismo espacio.

El complejo contará además con unas 640 plazas de aparcamiento y un sistema energético avanzado con paneles solares en cubierta y soluciones de eficiencia para reducir el consumo.

Motor de la transformación de Málaga Nostrum

La llegada de Costco no solo supone una nueva tienda, sino que actúa como la gran locomotora de la transformación de Málaga Nostrum, un espacio comercial que llevaba años buscando una nueva identidad.

Junto al futuro hipermercado se proyecta la renovación integral del entorno, que incluye la construcción de unos nuevos multicines de última generación, llamados a sustituir a las antiguas salas y reforzar la oferta de ocio del complejo.

El resultado será un polo comercial mucho más moderno, con mayor capacidad de atracción y una oferta combinada de compras, restauración, ocio y servicios.

La compañía prevé la creación de al menos 200 empleos directos en la apertura, con posibilidad de superar los 260 trabajadores en los primeros años de actividad.

La apertura está prevista para los primeros meses de 2027, momento en el que Málaga se incorporará al reducido grupo de ciudades españolas con presencia de Costco, junto a Sevilla, Zaragoza, Getafe, Las Rozas y Sestao.