Una promotora de Barcelona abrirá 15 apartamentos turísticos junto a Atarazanas y la Alameda de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Una promotora de Barcelona transformará un edificio de la calle Ordóñez, junto a la Alameda Principal y el mercado de Atarazanas, en 15 apartamentos turísticos. El inmueble, de arquitectura tradicional malagueña del siglo XIX, ya fue reformado en 2004 y ahora sufrirá una reorganización interior para el nuevo uso turístico. El proyecto supone el cambio de uso de antiguas oficinas y locales comerciales, ampliando una iniciativa anterior que contemplaba solo 13 apartamentos. Málaga ha experimentado un aumento del 55% en edificios de apartamentos turísticos desde 2022, alcanzando los 354 edificios y 9.189 plazas a inicios de 2026.

La presión de los apartamentos turísticos sobre el Centro histórico de Málaga continúa avanzando mientras el Ayuntamiento trabaja en el diseño de una moratoria para limitar este tipo de proyectos.

El pretendido ajuste urbanístico, sobre el que el equipo de gobierno viene hablando desde hace varios años, sigue sin tener una hoja de ruta cerrada. Es decir, por el momento se ignora cuándo podría estar en vigor esta iniciativa que, por lo desvelado por el alcalde, Francisco de la Torre, podría afectar también al cambio de uso de locales comerciales y hoteles de baja categoría.

A la espera de que este asunto vea la luz, la realidad es que los proyectos de apartamentos se acumulan en la urbe. Muestra de este proceso es el complejo de 81 alojamientos planteado en Carretera de Cádiz.

Otro ejemplo más inminente es el impulsado por una promotora de Barcelona, Habitat Apartaments, que pretende transformar un edificio situado en la calle Ordóñez, a escasos metros de la Alameda Principal y del mercado de Atarazanas, en un bloque con 15 apartamentos turísticos.

Como elemento curioso basta recordar que la edificación, que data de la segunda mitad del siglo XIX, acogió durante años un establecimiento de Copicentro.

La iniciativa empresarial fue objeto el pasado 20 de mayo de 2026 de un informe técnico sobre la viabilidad del uso planteado.

Detalles de la operación

El proyecto contempla la reforma del inmueble en 15 apartamentos turísticos distribuidos en planta baja más dos alturas y ático. La actuación se encuentra vinculada a un expediente de calificación ambiental fechado en abril de este año y que se encuentra abierto a información pública.

La intervención supondrá el cambio de uso de antiguas oficinas y un local comercial para destinarlos íntegramente a alojamiento turístico. De hecho, la propuesta actual amplía una operación anterior aprobada hace apenas unos meses.

Según consta en la documentación oficial consultada por EL ESPAÑOL de Málaga, en marzo de 2025 se planteó inicialmente una promoción de 13 apartamentos turísticos y un local comercial en planta baja.

La propuesta obtuvo licencia de obras el 29 de diciembre de 2025. Sin embargo, posteriormente se presentó un proyecto modificado para eliminar el uso comercial y añadir dos apartamentos más, elevando el total hasta las 15 unidades alojativas.

Los apartamentos ocuparán una superficie útil total de 552,24 metros cuadrados, de los cuales 460 metros corresponden a los alojamientos. El resto se reparte entre zonas comunes interiores y exteriores. Los estudios previstos tendrán tamaños muy diversos, oscilando entre los 24,57 y los 73,57 metros cuadrados. La superficie construida total alcanzará los 668,24 metros cuadrados.

Uno de los elementos más relevantes de la operación reside en el propio valor arquitectónico del inmueble. El edificio responde a la arquitectura decimonónica tradicional malagueña. Según la documentación técnica consultada, el interés patrimonial del inmueble se concentra especialmente en su tipología y en la configuración de su fachada.

El edificio ya fue sometido a una reforma integral en 2004, actuación en la que se incorporó una nueva estructura portante metálica. Además, la cubierta inclinada original de teja fue sustituida por otra de características e inclinación similares.

La nueva intervención prevista tendrá carácter parcial y se centrará fundamentalmente en la reorganización interior del inmueble para adaptar los espacios al nuevo uso turístico. El proyecto contempla la demolición de algunos tabiques interiores y la ejecución de nuevas divisiones para configurar los 15 apartamentos.

Tensión

La operación emerge además en un momento de creciente tensión en torno al modelo turístico y residencial de Málaga.

Una realidad que queda respaldada por las estadísticas. Según los datos del Big Data de la Costa del Sol, en 2022 la ciudad contaba con 228 edificios de apartamentos turísticos y 6.427 plazas.

Desde entonces, el crecimiento ha sido continuo:

2023: 254 edificios y 6.872 plazas

2024: 297 edificios y 7.769 plazas

2025: 331 edificios y 8.708 plazas

Inicio de 2026: 354 edificios y 9.189 plazas

En apenas cuatro años, Málaga ha sumado 126 nuevos edificios (+55%) y cerca de 3.000 plazas adicionales (+42%), consolidando una tendencia sostenida.