Vallan por completo el edificio del Hotel Ibis y el Le Grand Café cinco días después del gran incendio por seguridad

Las claves

Las claves Generado con IA El edificio del Hotel Ibis y Le Grand Café de Málaga ha sido completamente vallado para impedir el acceso de personas no autorizadas tras el incendio. El vallado supone el corte peatonal del tramo de Pasillo de Guimbarda entre los puentes de la Aurora y de la Trinidad, aunque se mantiene el tráfico en la calle Cerrojo. Bomberos continúan trabajando en labores de refresco y prevención en el edificio, cinco días después del inicio del incendio. El fuego, declarado la madrugada del lunes 25 de mayo, obligó al desalojo de más de un centenar de clientes, sin que se registraran daños personales.

El edificio de Le Grand Café y el Hotel Ibis de Málaga ya está totalmente vallado. Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de Málaga, que ha informado de que la propiedad del inmueble afectado por las llamas desde el pasado lunes ha procedido al vallado perimetral de este para y, sobre todo, el acceso de personas no autorizadas, ya que estos escenarios suelen ser llamativos para los más curiosos.

El Ayuntamiento, a través de la red social X, ha precisado que este vallado conlleva el corte peatonal del tramo de Pasillo de Guimbarda, comprendido entre los puentes de la Aurora y de la Trinidad, mientras se permitirá el tráfico en la calle Cerrojo.

Asimismo, han manifestado que esta acción forma parte de las medidas cautelares ordenadas por el Ayuntamiento "para garantizar la seguridad del entorno".

Por otra parte, han apuntado que Bomberos mantiene el operativo en el edificio realizando labores de refresco y prevención hasta que se dé por completada su extinción cinco días después de que se declararan las primeras llamas.

Durante la jornada de este sábado, ha indicado que continúa desplegada una dotación formada por una autobomba, una autoescala y un vehículo nodriza.

El fuego se inició sobre las 01,26 horas del lunes, 25 de mayo, según informaron desde Emergencias 112 Andalucía, cuando los testigos alertaron de llamas en un establecimiento hostelero del Pasillo de Guimbarda, y que se propagó al hotel, ubicado en el mismo edificio.

Los servicios de emergencias procedieron al desalojo preventivo de todas las estancias con más de un centenar de clientes afectados y no hubo que lamentar daños personales.