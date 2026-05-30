La legendaria firma italiana Pininfarina pone sus ojos en Málaga y plantea un "edificio joya" en el Centro histórico

Imagen de uno de los edificios diseñados por Pininfarina.

Las claves

Las claves Generado con IA La firma italiana Pininfarina planea diseñar un "edificio joya" de carácter icónico en el Centro histórico de Málaga. El inmueble estará orientado a usos comerciales de alta gama y pretende aportar una identidad singular al casco antiguo de la ciudad. Pininfarina diversifica así su actividad, sumando proyectos arquitectónicos a su reconocida trayectoria en el diseño automovilístico. La propuesta respetará el planeamiento urbanístico vigente y podría abrir la puerta a futuras iniciativas creativas y formativas en Málaga.

Málaga sigue ganando peso en el radar internacional de las grandes firmas vinculadas al diseño, la arquitectura y las industrias creativas.

La última en mostrar interés por desembarcar en la capital de la Costa del Sol es la histórica y legendaria compañía italiana Pininfarina, referencia mundial del diseño automovilístico y con creciente presencia en arquitectura e interiorismo, con proyectos ya desarrollados en ciudades como Milán, Dubái o Estambul.

Representantes del grupo mantuvieron el pasado 27 de mayo un encuentro con el alcalde, Francisco de la Torre, en el que le informaron de su apuesta decidida por participar en un proyecto singular en el Centro histórico impulsado por una iniciativa privada.

Según ha podido saber este periódico, la iniciativa que se encuentra actualmente en proceso contempla el diseño de un "edificio joya" de carácter icónico en el casco histórico. El mismo estará orientado a usos comerciales de alta gama (retail high-end).

La propuesta no responde a un desarrollo inmobiliario convencional, sino a una iniciativa que busca incorporar a Pininfarina como firma responsable del diseño arquitectónico del inmueble, con el objetivo de dotarlo de una identidad singular dentro del Centro.

Vista del Centro Histórico de Málaga.

El papel de la compañía italiana sería el de diseñador, en el marco de su diversificación desde el sector del automóvil —donde alcanzó fama mundial por sus colaboraciones con marcas como Ferrari, Maserati o Alfa Romeo— hacia la arquitectura, el diseño de producto y los proyectos urbanos de alto valor simbólico.

En este contexto, fuentes cercanas al proyecto señalan que Pininfarina habría mostrado interés por Málaga tras su visita a la ciudad, valorando su dinamismo urbano y su posicionamiento como destino internacional en el sur de Europa.

Uno de los aspectos de calado que tendrá que tomar en consideración la actuación final es el planeamiento urbanístico que pesa sobre el casco antiguo, el Pepri Centro, y que puede condicionar la iniciativa.

Sobre el particular, las fuentes son claras al insistir en que todo avance respetará el marco urbanístico vigente.

La llegada de Pininfarina a la ciudad abre la puerta a potenciales acciones futuras. Una de ellas, según otras fuentes consultadas, podría estar relacionada con la vertiente formativa de la entidad y la creación de ecosistemas creativos, inspirada en modelos como la Pininfarina Academy en Italia.

Su aproximación a la capital de la Costa del Sol parece enmarcarse en la estrategia internacional de la compañía, que en los últimos años ha ampliado su actividad hacia la arquitectura y el diseño de espacios icónicos en distintas ciudades del mundo.

El movimiento supone un paso relevante y evidencia el interés creciente de firmas internacionales por posicionarse en Málaga.

Origen de la firma

Fundada en 1930 por Battista Pinin Farina, la compañía italiana alcanzó fama mundial por su vinculación histórica al diseño de vehículos para marcas como Ferrari, Alfa Romeo, Maserati o Peugeot.

En las últimas décadas, el grupo ha ampliado progresivamente su actividad hacia la arquitectura, el urbanismo, el diseño industrial y los proyectos experienciales de gran escala.

Dentro de esta expansión, Pininfarina ha firmado desarrollos arquitectónicos en distintos puntos del mundo, incluyendo torres, aeropuertos, complejos residenciales y espacios corporativos con una marcada identidad estética y tecnológica.