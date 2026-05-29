Así siguen trabajando los bomberos en el incendio del Ibis de Málaga más de cuatro días después

Trabajos de los bomberos de Málaga en el hotel Ibis Centro.

Las claves

Las claves Generado con IA Los bomberos siguen trabajando en el hotel Ibis Málaga Centro más de cuatro días después del incendio, debido a la persistencia de focos calientes. El fuego se originó presuntamente en el local Le Grand Café, situado en la planta baja del edificio, que ha quedado completamente arrasado. La estructura de madera y los materiales del inmueble favorecieron la rápida propagación de las llamas y obligaron a una intervención mayoritariamente desde el exterior. Técnicos han detectado colapso parcial de forjados y abombamientos peligrosos en las fachadas, ordenando medidas como vallado perimetral y apuntalamiento estructural para evitar riesgos.

Más de cuatro días después del virulento incendio que obligó a desalojar a cerca de un centenar de personas del hotel Ibis Málaga Centro, los efectivos del Real Cuerpo de Bomberos continúan trabajando en el inmueble afectado, situado en Pasillo de Guimbarda, donde todavía persisten focos calientes.

El fuego, declarado durante la madrugada del pasado lunes, tuvo su origen presuntamente en el local Le Grand Café, ubicado en la planta baja del edificio y que ha quedado completamente arrasado.

La rápida propagación de las llamas, favorecida por la presencia de elementos estructurales y forjados de madera, provocó graves daños en buena parte del inmueble y obligó a desplegar un amplio dispositivo de emergencia.

La magnitud del incendio y el riesgo de colapso impidieron durante horas que los bomberos pudieran trabajar de forma continuada desde el interior del edificio. Buena parte de la intervención tuvo que realizarse desde el exterior mediante autoescalas y lanzas de agua de gran capacidad.

Mientras continúan las labores de extinción y control, técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, acompañados por efectivos de Bomberos, realizaron este miércoles una primera inspección de las zonas accesibles del inmueble para evaluar el alcance de los daños.

Tras esta visita, el Ayuntamiento requirió a la propiedad la adopción inmediata de medidas cautelares ante el riesgo de desprendimientos y para evitar accesos no autorizados al edificio calcinado.

El informe dibuja una primera radiografía de gran complejidad estructural. En la zona norte del inmueble no se han detectado daños graves en el sótano, aunque sí se ha constatado el colapso parcial de un forjado en la primera planta, próximo a la junta estructural que divide el edificio en dos sectores.

En el resto de esta área se han observado importantes daños en revestimientos e instalaciones, si bien los técnicos consideran que, por el momento, la estructura “no parece estar inestable”.

Uno de los principales problemas detectados se localiza en las fachadas del edificio. Los técnicos identificaron varios "abombamientos" provocados por la dilatación térmica de la fábrica de ladrillo, circunstancia que genera riesgo potencial de caída de materiales a la vía pública.

Ante esta situación, Urbanismo ordenó actuaciones urgentes, como el vallado perimetral, el tapiado de todos los huecos de fachada para impedir accesos al interior y el desescombro progresivo del local situado en planta baja en la zona sur.

Ese proceso deberá ir acompañado además del apuntalamiento estructural conforme avancen los trabajos de retirada de escombros.