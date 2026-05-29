Estas son las tres empresas que pugnan por construir las primeras VPO de la Junta en Málaga capital en años

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Las claves Generado con IA Tres constructoras (Servimar 2008, Sardalla Española y Oreco Balcón) compiten por la construcción de 50 VPO en el barrio de El Perchel, Málaga. La promoción, impulsada por la Junta de Andalucía, se ubica en un solar de más de 2.300 m² en la calle Cerrojo e incluye viviendas, garajes y trasteros. El proyecto, valorado en 7,9 millones de euros, prevé un plazo de ejecución de 18 meses y contempla viviendas adaptadas y criterios avanzados de eficiencia energética. El edificio tendrá tres plantas, accesos desde dos calles, instalación de aerotermia y placas solares para el suministro energético.

Servimar 2008, Sardalla Española y Oreco Balcón. Estas son las tres empresas constructoras que pugnan por hacerse con el contrato de ejecución de la primera promoción de vivienda de protección oficial (VPO) de la Junta de Andalucía en Málaga capital en años.

En concreto, la operación incluye el desarrollo de 50 VPO en el barrio de El Perchel, en la calle Cerrojo.

El proyecto, impulsado a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, se levantará en un solar situado en el número 28 de la calle Cerrojo, una parcela de más de 2.300 metros cuadrados comprendida entre las calles Cerrojo, Fuentecilla y Agustín Parejo.

Se trata de una promoción en régimen general de venta que incluye viviendas, garajes y trasteros, y que forma parte de la estrategia autonómica para incrementar la oferta de vivienda asequible en la capital malagueña.

La actuación salió a licitación por un importe de 7,9 millones de euros y contempla un plazo de ejecución estimado de 18 meses desde el inicio de las obras, una vez adjudicado el contrato.

Según el proyecto técnico, contará con 2.954 metros cuadrados destinados a viviendas, 1.504 a garajes y 186 a trasteros. La distribución incluye tres viviendas de un dormitorio, 40 de dos dormitorios y siete de tres dormitorios.

Dos de las viviendas en planta baja estarán adaptadas para personas con movilidad reducida, en cumplimiento de los criterios de accesibilidad.

Detalles

El inmueble se estructurará en tres plantas y dispondrá de accesos desde las calles Cerrojo y Agustín Parejo. En la planta sótano se ubicarán las plazas de aparcamiento y los trasteros.

El proyecto incorpora criterios de eficiencia energética avanzados. Todas las viviendas contarán con sistema individual de aerotermia, con bomba de calor y compresor dual, además de depósitos de agua de 200 litros.

El edificio integrará también una instalación solar fotovoltaica compuesta por 43 módulos monocristalinos bifaciales de 715 vatios, así como un centro de transformación con capacidad de 630 kilovatios para garantizar el suministro eléctrico del conjunto residencial.