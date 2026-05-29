Declaran culpable a 'Dinamita Montilla' por la muerte de David, de 21 años, en los Montes de Málaga

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Las claves Generado con IA José Jurado Montilla, alias 'Dinamita Montilla', ha sido declarado culpable del asesinato de David, de 21 años, en los Montes de Málaga en 2022. El veredicto se basa en pruebas de ADN, testimonios y la investigación forense, incluyendo un perfil genético rastreado hasta 1871. Tras el crimen, Montilla robó las pertenencias de la víctima y fue detenido en mayo de 2024, cerca de la frontera con Portugal. El fiscal pide 26 años de prisión, mientras que la acusación particular eleva la solicitud a 31 años; la defensa recurrirá el veredicto.

José Jurado Montilla, conocido en los archivos policiales como 'el Titi' o 'Dinamita Montilla', ha sido declarado culpable por el jurado popular de la Audiencia Provincial de Málaga del asesinato de David, el joven de 21 años hallado muerto en los Montes de Málaga en agosto de 2022, así como de robo con violencia y tenencia ilícita de armas. El veredicto pone fin a un juicio que ha durado toda la semana y que ha sacado a la luz uno de los casos de investigación genética forense más complejos resueltos en España en los últimos años.

Según ha considerado probado el jurado, Jurado llegó a la parcela de la familia de la víctima portando una escopeta y entabló una breve conversación con el joven, que había ido a recoger algarrobas. Posteriormente, David se vio sorprendido de nuevo por la presencia del acusado, que le había seguido.

Tras asegurarse de la situación de soledad y desamparo del joven, Jurado le disparó de forma inesperada con la escopeta a corta distancia, anulando cualquier posibilidad efectiva de defensa.

Los estudios forenses y la autopsia detallaron además que la víctima trató de defenderse de manera instintiva levantando el brazo izquierdo, donde recibió un primer impacto, antes de que el acusado efectuara un disparo final a la cabeza. Tras el crimen, el jurado considera probado que Jurado robó las pertenencias del joven.

El veredicto, basado en el ADN y los testimonios

El veredicto de culpabilidad se sustenta en todas las diligencias practicadas durante la investigación, especialmente en los restos biológicos analizados para la determinación del perfil de ADN del sospechoso, así como en las declaraciones testificales. Los jurados se han opuesto además a cualquier medida de indulto o revisión de condena.

El caso permaneció sin resolver durante casi dos años hasta que novedosos procedimientos en el ámbito de la Policía Científica permitieron seguir la pista de los vestigios biológicos dejados por el homicida en el escenario del crimen. Una mezcla de perfiles genéticos hallada en la pestaña de la cremallera de la mochila de la víctima, analizada mediante una amplificación centrada en el cromosoma Y, permitió reconstruir un árbol genealógico que se remontaba hasta 1871 y que, pasando por el tatarabuelo, el abuelo y el padre del sospechoso, terminó apuntando a Jurado, quien en un momento de su vida se había cambiado el nombre, dificultando el rastreo documental.

La pista digital completó el trabajo. Jurado, que se definía como "un aventurero" y documentaba sus viajes por España en TikTok, fue detenido el 16 de mayo de 2024 en un bar de Valdebótoa (Badajoz), a escasos kilómetros de la frontera portuguesa, cuando estaba a punto de cruzar a Portugal.

Tras la lectura del veredicto, el fiscal ha mantenido su petición de 26 años de prisión en total por los tres delitos. La acusación particular, en representación de la familia de David, la eleva a 31 años, reclamando 25 de ellos específicamente por el asesinato. Será el magistrado-presidente del Tribunal del Jurado quien fije la condena definitiva en sentencia. La defensa ya ha anunciado que recurrirá el veredicto.

Durante el juicio, Jurado lo negó todo. Aseguró no haber matado al joven ni haber estado en la zona, y atribuyó su imputación a "un montaje" por sus críticas en redes sociales contra la justicia, la monarquía, la religión y la política. "Ese es el único delito que cometí", llegó a decir ante el tribunal. El jurado no le creyó.

Este sería el quinto crimen atribuido a 'Dinamita Montilla'. Fue condenado a más de 120 años de cárcel por cuatro homicidios cometidos en la provincia de Málaga entre 1985 y 1987, y puesto en libertad en diciembre de 2013 tras determinarse como tiempo máximo de cumplimiento, por acumulación, la pena de 30 años. Además, tiene abierta otra causa por la desaparición y muerte de Ester Estepa, una sevillana de 42 años cuyos restos aparecieron en junio de 2024 en Gandía. Si finalmente es condenado también por ese crimen, sería su sexta víctima.