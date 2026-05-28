Ni tragaperras ni gin tonic: así es la cafetería que la Diputación quiere abrir en La Térmica de Málaga

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Las claves Generado con IA La Diputación de Málaga abrirá una cafetería en el antiguo módulo de lavandería de La Térmica, respetando su valor patrimonial y cultural. El espacio contará con 137 m² interiores y 100 m² de terraza, con una oferta gastronómica adaptada a intolerancias y nuevas tendencias alimentarias. No se permitirán máquinas recreativas, apuestas, tabaco ni bebidas alcohólicas de alta graduación, y el adjudicatario deberá preservar la estética original del edificio. Se estima una facturación anual de 328.000 euros, con un canon anual mínimo de 10.000 euros y criterios de adjudicación enfocados en la oferta económica y la calidad.

La Diputación de Málaga quiere que La Térmica tenga algo más que programación cultural.

El histórico complejo de la Avenida de los Guindos busca ahora convertirse también en un pequeño punto de encuentro gastronómico y social con la puesta en marcha del concurso para explotar una nueva cafetería en uno de sus edificios más singulares.

La institución provincial ha activado la concesión demanial del antiguo módulo de lavandería del recinto cultural, recientemente reformado para albergar un bar-cafetería con terraza exterior. El contrato tendrá una duración inicial de tres años y las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el próximo 25 de junio.

La operación no es una simple apertura hostelera. El pliego deja claro desde el inicio que el objetivo es encontrar un modelo de cafetería compatible con el carácter patrimonial y cultural de La Térmica. De hecho, el edificio está protegido por el PGOU de 2011 por su valor arquitectónico, lo que obliga a preservar cuidadosamente su estética y limita cualquier intervención futura.

Imagen exterior de la futura cafetería.

El espacio que sale a concurso ocupa un inmueble independiente de casi 137 metros cuadrados construidos, al que se suman otros 100 metros cuadrados de terraza exterior para mesas. En el interior ya existe una amplia barra semicircular, cocina equipada, extractor de humos y aseo, todo integrado en una rehabilitación que ha tratado de mantener la identidad arquitectónica original del conjunto.

La Diputación quiere evitar una explotación hostelera agresiva o descontextualizada. El adjudicatario no podrá modificar fachadas, cubiertas ni elementos estructurales y deberá consensuar con la dirección de La Térmica cualquier incorporación de mobiliario o decoración.

El pliego incluso detalla los materiales recomendados: madera, aluminio reciclado, fibras naturales o acero reciclado, apostando por una estética duradera y coherente con el entorno cultural.

También habrá restricciones en la actividad. No se permitirán máquinas recreativas, apuestas, tabaco ni bebidas alcohólicas de alta graduación.

La futura cafetería estará pensada tanto para el personal de La Térmica y de los edificios anexos de la Diputación como para visitantes y asistentes a eventos culturales.

No es un mercado menor. Los estudios incluidos en el expediente calculan que el centro cultural recibió en 2024 unos 87.100 visitantes, de los que alrededor del 15% podrían convertirse en clientes potenciales del negocio.

Detalles económicos

Las estimaciones económicas manejadas por la Diputación apuntan a una facturación anual próxima a los 328.000 euros, sumando desayunos, cafetería y otras consumiciones. Solo los desayunos podrían generar más de 13.000 euros mensuales, según los cálculos incorporados al estudio económico-financiero.

El canon anual mínimo se fija en 10.000 euros, aunque las ofertas podrán elevarse hasta los 21.000 euros, cifra a partir de la cual ya no se otorgará mayor puntuación. El criterio económico tendrá un peso decisivo en la adjudicación, concentrando hasta 80 de los 100 puntos posibles.

Otra imagen de la futura cafetería de La Térmica.

Sin embargo, la calidad también contará. La Diputación premiará propuestas que incorporen productos adaptados a intolerancias y nuevas demandas alimentarias. Así, se valorará la oferta de zumo de naranja natural, leche vegetal o sin lactosa, pan sin gluten y panes de cereales.

El horario de funcionamiento deberá adaptarse al de La Térmica, actualmente de lunes a viernes entre las 08.00 y las 21.00 horas, y los sábados de 09.00 a 15.00 horas. Además, el establecimiento tendrá que cerrar durante la celebración de grandes eventos del centro cultural, un máximo de diez veces al año.

La propia documentación técnica reconoce que la viabilidad del negocio dependerá de una "gestión adecuada y acertada", especialmente por el delicado equilibrio entre rentabilidad, canon y calidad del servicio. Aun así, los informes consideran que la explotación puede resultar económicamente sostenible y suficientemente atractiva para garantizar concurrencia empresarial.