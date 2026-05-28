Paso clave de la Junta para contar con una nueva sede administrativa en la calle Lehmberg Ruiz de Málaga

Edificio donde se encuentra localizado el local ahora comprado por la Junta de Andalucía.

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Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía ha formalizado el contrato para transformar dos inmuebles en la calle Lehmberg Ruiz en una nueva sede administrativa en Málaga. El encargo, adjudicado a Estudio Carbajal S.L.P., tiene un presupuesto de 200.255 euros y un plazo de ejecución de 13 meses para desarrollar el proyecto. La reforma abarcará 1.965 metros cuadrados en la primera planta y 47 metros cuadrados en la planta baja, incluyendo la demolición de una entreplanta para mejorar accesos y seguridad. El proyecto se divide en tres fases: redacción del proyecto básico, proyecto de ejecución y dirección de obra, y servirá de base para una inversión posterior estimada en 1,66 millones de euros para las obras.

La Junta de Andalucía da un paso más en su apuesta por disponer en los próximos años de una nueva sede administrativa en Málaga capital.

Tras impulsar a principios de año el concurso para la redacción del proyecto y la dirección de obra que permitirá transformar dos inmuebles situados en la calle Compositor Lehmberg Ruiz, la Administración regional acaba de formalizar el contrato.

El encargo ha sido adjudicado a la empresa Estudio Carbajal S.L.P. Se trata del paso técnico clave para activar la reforma de dos espacios incorporados previamente al patrimonio autonómico, que serán reconvertidos en oficinas administrativas operativas dentro del plan de reorganización de sedes de la Junta en la ciudad.

El contrato cuenta con un presupuesto de 200.255 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 13 meses, durante los cuales se desarrollarán todas las fases de definición del proyecto.

Este documento será la base para la posterior licitación de las obras de reforma, que ya se estiman en una inversión de aproximadamente 1,66 millones de euros.

El proyecto contempla la transformación de una superficie de 1.965 metros cuadrados en la planta primera del edificio, actualmente sin uso ni distribución interior, así como la adecuación de un local en planta baja de 47 metros cuadrados.

En este último espacio se prevé la demolición de una entreplanta de 25 metros cuadrados para habilitar un nuevo acceso al edificio y una salida de emergencia adaptada a la normativa de seguridad y accesibilidad.

El objetivo es integrar ambos espacios en una única sede administrativa, con mejores condiciones de funcionalidad, accesibilidad y eficiencia energética.

El contrato se desarrollará en tres etapas: