Dani Pérez se despide del Ayuntamiento de Málaga para entrar al Parlamento andaluz: "Me voy para volver"

Las claves

Las claves Generado con IA Dani Pérez se despide del Ayuntamiento de Málaga tras once años como concejal para asumir su nuevo cargo como diputado en el Parlamento andaluz. En su discurso, Pérez reivindicó su origen humilde y subrayó que defenderá los intereses de Málaga desde Sevilla en cada debate y ley que afecte a la ciudad. El socialista denunció la crisis de la vivienda y el encarecimiento de Málaga, calificando la situación de "expulsión silenciosa" de quienes no pueden permitirse vivir en la ciudad. Su salida abre una nueva etapa en el grupo municipal socialista, que deberá reorganizarse de cara a la candidatura a la Alcaldía en 2027.

El socialista Dani Pérez se ha despedido este jueves, visiblemente emocionado, del Ayuntamiento de Málaga. El portavoz del grupo municipal socialista ha puesto fin a once años como concejal en el pleno celebrado este 28 de mayo, tras obtener el acta de diputado en el Parlamento de Andalucía. "Cierro una etapa de once años de concejal de la que estoy orgulloso", ha resumido el dirigente, que afronta ahora su nueva responsabilidad en la cámara regional como "una continuación", "una forma diferente de estar en el mismo sitio".

En un discurso de marcado tono personal y emotivo, Pérez ha reivindicado su origen, calificándose como "un chico del barrio de Miraflores" y ha insistido en que no vive su marcha como un ascenso y ha asegurado que Málaga "no se defiende solo" desde el Consistorio, sino también desde Sevilla, "en cada debate presupuestario" y "en cada ley que afecta a la ciudad".

El socialista ha centrado buena parte de su intervención en el tema de la crisis de la vivienda y en el encarecimiento de la ciudad. Ha denunciado que Málaga "se ha convertido en un escaparate" en el que muchos de quienes "la llenaron de vida" ya no pueden permitirse "el precio de la entrada", algo que ha calificado de "expulsión silenciosa", y ha defendido "el derecho a vivir en la ciudad donde has nacido".

Pérez, que ha sido candidato a la Alcaldía en dos ocasiones, ha recordado lo ajustada que fue la investidura de 2019, cuando estuvo "a punto de ser alcalde" en una votación que se decidió por 16 votos frente a 15.

El dirigente, que también llegó a asumir la secretaría general de los socialistas en la provincia, fue vencido en sus dos candidaturas frente al alcalde Francisco de la Torre. En su discurso se ha permitido reformular ese balance: "No he perdido. He aprendido".

Ha dedicado unas palabras al regidor, en el poder desde hace veintiséis años. "Este Ayuntamiento ha sido mejor por tenerte. Y yo he sido mejor político por haberte tenido enfrente", ha dicho; y ha pedido disculpas a los concejales del PP Teresa Porras y Paco Pomares por los debates más acalorados, que ha asegurado no fueron "nada personal".

Su salida abre una nueva etapa en el grupo municipal socialista de cara a la candidatura a la Alcaldía en 2027. La marcha de Pérez obliga además a reorganizar la representación socialista en la Casona del Parque, tanto en la portavocía del grupo como en el escaño que deja vacante.

El momento de mayor emoción ha llegado en la recta final del discurso, salpicado de referencias al poeta Rainer Maria Rilke, cuando el portavoz socialista ha agradecido el apoyo de los funcionarios y del personal municipal. "Sois el rostro y alma de este Ayuntamiento", ha manifestado. Además, ha agradecido el cariño de su grupo, del PSOE y de su familia. "Me voy para volver", ha proclamado. "Gracias a Málaga. Hasta pronto, Málaga".