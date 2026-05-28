Las reacciones de la despedida de Dani Pérez: del recuerdo de unas pizzas compartidas al abrazo del alcalde

Las claves

Las claves Generado con IA Dani Pérez se despide del Ayuntamiento de Málaga en un pleno marcado por la unanimidad y los agradecimientos de todos los grupos políticos. El alcalde Francisco de la Torre destacó el papel de Pérez como oposición y le deseó que recuerde con cariño su etapa en el consistorio. Representantes de Podemos, Vox y el PP elogiaron la humildad y cercanía de Pérez, resaltando su defensa de los barrios y su integridad personal. Compañeros y adversarios políticos recordaron anécdotas personales y momentos compartidos, enfatizando el respeto y la amistad más allá de las diferencias ideológicas.

La despedida de Dani Pérez del Ayuntamiento de Málaga ha derivado en una inusual muestra de unanimidad en el Pleno. Tras un emotivo bloque de intervenciones de despedida, el alcalde, Francisco de la Torre (PP), se ha fundido en un sentido abrazo con el que ha sido su principal adversario en las dos últimas elecciones municipales. El regidor, en el cargo desde el año 2000, ha reivindicado el papel de la oposición como "contrapunto de análisis crítico" que ayuda al gobierno municipal a hacer mejor su trabajo, y ha agradecido la labor de Pérez como portavoz socialista durante estos años. "Que siempre tengas seguro tu recuerdo de esta etapa hermosa, bonita, de cercanía hacia la Málaga que todos queremos", le ha deseado, antes de dar la palabra a los demás grupos.

Desde la izquierda, el concejal y portavoz de Podemos (dentro de la confluencia Con Málaga), Nico Sguiglia, ha agradecido a Pérez "de corazón" su "esfuerzo" y "generosidad" y, sobre todo, que siga siendo "un chico de barrio" pese a un entorno político que, ha señalado, "suele cambiar mucho a la gente". Sguiglia ha destacado el valor de quien no se deja transformar y mantiene "la defensa de la gente humilde, de la gente trabajadora, de la gente de los barrios", y ha confiado en que el socialista siga defendiendo Málaga "desde otro escenario".

Por parte de Vox, su concejal y portavoz, Antonio Alcázar, ha recordado los tres años de coincidencia en la Casona del Parque y ha definido a Pérez como "una persona sencilla, humilde". Pese a reconocer las distancias ideológicas, ha agradecido su empeño en "luchar por defender sus principios" y le ha deseado suerte en la nueva etapa.

El tono más emotivo lo ha puesto su propia compañera de filas, la concejala socialista Begoña Medina, que ha confesado que para ella era "un día triste". Medina ha reivindicado el trabajo de Pérez durante estos años:"un aprendizaje constante" de "una persona del barrio, entregada a su responsabilidad", y la dificultad de ejercer oposición "con una mayoría absoluta en esta ciudad". "Ha sido un honor trabajar contigo, Dani", ha expresado, antes de mostrar su orgullo y su afecto personal hacia quien ha sido su compañero de grupo.

También desde el PP, la portavoz provincial del partido, Elisa Pérez de Siles, ha recurrido en su despedida a buenos momentos compartidos. Ha explicado que ambos se conocen desde sus tiempos en las juventudes de sus respectivas formaciones, "confrontando desde la antípoda ideológica" pero capaces de salir del debate "a tomarse una cerveza, un trozo de pizza".

El abrazo de Dani Pérez con el alcalde.

Pérez de Siles ha enmarcado esa relación en "el respeto" y "el amor compartido por la ciudad", e incluso "en la amistad", y ha animado al dirigente socialista a "sacar pecho" de los éxitos de Málaga, que el PP atribuye también al trabajo de la oposición. Le ha deseado suerte "en lo personal" y que siga "construyendo esa bonita familia", formada por tres niñas, Carmen, Julia y Daniela, y su mujer, Nuria.

El alcalde ha cerrado el turno reiterando su gratitud y su respeto a la oposición, en unos términos en los que, ha recordado, debe desarrollarse la vida corporativa: "de respeto recíproco" y con sus "mejores deseos siempre".