Vídeo | Así se enfrentaron los Bomberos al incendio que ha devastado el Ibis Centro Málaga

Vídeo de los bomberos de Málaga desde el interior del devastador incendio del Ibis Centro.

Las claves

Las claves Generado con IA Un vídeo grabado por los bomberos muestra el interior del devastador incendio en el Hotel Ibis Centro Málaga y el bar Le Grand Café. La intervención de los bomberos fue especialmente difícil por la estructura de madera del edificio, obligando a actuar desde el exterior. El incendio comenzó en el bar Le Grand Café y se propagó rápidamente debido a la carga térmica y la entrada de oxígeno tras romperse las ventanas. La operación para controlar el fuego duró alrededor de 40 horas y requirió el uso de bombas y autoescalas.

El devastador incendio del Ibis Centro Málaga, desde dentro

Un vídeo grabado por los Bomberos de Málaga capital y difundido este miércoles permite adentrarse de lleno en el devastador incendio ocurrido en la madrugada del pasado lunes en el Centro de Málaga, que ha arrasado con el Hotel Ibis Centro y con el bar Le Grand Café.

Las imágenes vienen a corroborar la dificultad de la intervención de los efectivos contra el fuego, que han estado trabajando en la zona desde que a las 01:24 horas de la madrugada del lunes saltaron las alarmas.

La operación, que se ha alargado del orden de 40 horas, ha estado marcada por la complejidad de una actuación que no ha permitido intervenir de manera continuada desde dentro del inmueble.

El propio concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo, y el jefe de Bomberos, Salvador Castillo, apuntaban en esta dirección.

Ambos subrayaron la dificultad de la intervención, en buena medida por la tipología de la construcción. "El forjado era de madera y eso ha impedido que se pudiese atajar desde dentro. Hemos tenido que actuar desde fuera con bombas y autoescalas", expuso el edil.

De acuerdo con los primeros datos, se cree que el foco del incendio se localizó en el Le Grand Café, desde donde se propagó con enorme rapidez debido a la elevada carga térmica del local y a la entrada de oxígeno tras la rotura de las ventanas.