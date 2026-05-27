Así es el plan de Costas para rescatar la playa de Arraijanal en Málaga y recuperar sus dunas naturales

Las claves

Las claves Generado con IA Costas ha licitado la redacción de un proyecto para restaurar la playa de Arraijanal y recuperar su sistema dunar, con un presupuesto de 37.208 euros y un plazo de seis meses. El plan prevé eliminar infraestructuras que afectan a la dinámica litoral, crear itinerarios peatonales y ciclistas y ordenar los estacionamientos fuera de la zona de servidumbre de tránsito. La zona de Arraijanal, en la desembocadura del Guadalhorce, ha sufrido retrocesos superiores a cinco metros anuales, lo que ha motivado la declaración de regresión grave. El proyecto incluye la restauración de los cordones dunares, la protección del frente litoral y la habilitación de espacios de ocio de baja intervención, en línea con la adaptación al cambio climático.

La Dirección General de la Costa y del Mar, a través de la Demarcación de Costas de Andalucía-Mediterráneo, abre el camino para recuperar el borde costero de la playa de Arraijanal, en el término municipal de Málaga.

Con este objetivo, el organismo estatal ha dado un primer paso que consiste en licitar por 37.208 euros (IVA incluido) la redacción del proyecto para la restauración ambiental del espacio.

El plazo de ejecución es de seis meses y las empresas interesadas tienen hasta el 16 de junio próximo para presentar sus ofertas. El servicio busca definir las actuaciones necesarias para la regeneración ecológica de uno de los últimos espacios dunares del litoral malagueño.

El ámbito de actuación se sitúa en la desembocadura del río Guadalhorce, en la margen derecha del litoral oeste de la capital, una zona históricamente agrícola y actualmente degradada, con presencia de vertidos, caminos en desuso y presión urbanística en los terrenos colindantes.

Pese a su estado, el entorno de Arraijanal es considerado un espacio dunar de alto valor ambiental por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), aunque su continuidad se encuentra amenazada por la regresión del litoral y la reducción de aportes sedimentarios del río Guadalhorce, derivada de la regulación de caudales.

Según los estudios técnicos incorporados al expediente, la costa en este tramo ha registrado retrocesos superiores a cinco metros anuales en los últimos años, lo que ha motivado la declaración de situación de regresión grave en el entorno.

El nuevo proyecto de restauración pretende revertir esta tendencia mediante la recuperación de los cordones dunares, la protección del frente litoral y la ordenación de los usos actuales, con el objetivo de reforzar la estabilidad de la playa frente a temporales y efectos del cambio climático.

Entre las actuaciones previstas se incluyen la eliminación de infraestructuras que afectan a la dinámica litoral, la creación de itinerarios peatonales y ciclistas, la instalación de paneles informativos y la habilitación de espacios de ocio y recreo de baja intervención.

Asimismo, el plan contempla la ordenación del estacionamiento de vehículos fuera de la servidumbre de tránsito y la puesta en valor del paisaje litoral, con criterios de integración ambiental y mínima artificialización.

El proyecto se enmarca en las directrices del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la gestión del borde costero, que promueven la adaptación al cambio climático y la recuperación de espacios naturales como herramientas de protección frente a la erosión y la subida del nivel del mar.

En paralelo, el expediente incluye la previsión de desmantelamiento de infraestructuras de saneamiento existentes en la zona, así como la coordinación con otras actuaciones ya proyectadas por la empresa municipal de aguas para mejorar la dinámica del litoral.

Con esta licitación, Costas busca dar un primer paso técnico hacia la recuperación de Arraijanal como espacio dunar protegido y de uso público ordenado, en uno de los tramos de costa más sensibles del municipio de Málaga.

Asimismo, se apunta la necesidad de crear espacios de ocio y recreo situados tierra adentro, dentro del dominio público marítimo-terrestre, pero sin afectar a la zona dunar, cuya principal finalidad es acercar el mar al paseante y al bañista.